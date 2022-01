сегодня



Басист KISS : «Сколько сможете дать за каталог?»



В рамках недавней беседы басист KISS Gene Simmons ответил на вопрос о том, продаст ли группа каталог кому-то в одни руки:



«А сколько у вас есть? Боб Дилан продал свои произведения за 300–400 миллионов долларов. Проблема в том, что — и я люблю этого парня и преклоняюсь перед землей, по которой он ходит, — но [его музыка] не будет много значить для 20-летнего. Их не волнуют "The Times They Are A-Changin'", "Maggie's Farm" — их просто это не интересует. Очень немногие музыкальные произведения выдерживают испытание временем. Что есть у KISS, чего нет ни у одной другой музыкальной группы, так это торговая марка. Наши лица больше, чем музыка, больше, чем что-либо.



Каталог Springsteen'а только что был продан за 500 миллионов долларов, и всё, что вы получаете, это музыка, а не образ. Я никогда не видел мультфильмов, комиксов или фигурок Springsteen'а. Такое только у KISS. Так что вы покупаете — если кто-то предложит правильную цену — вы покупаете образ, который выдержал испытание временем. Наша аналогия — Санта-Клаус/Супермен: образы, которые защищены товарным знаком, чтобы никто не мог их воспроизвести. И ни у одного другого музыкального коллектива такого нет».







