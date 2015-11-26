Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 73
*С Новым годом! 41
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 29
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы басист KISS Gene Simmons ответил на вопрос о том, продаст ли группа каталог кому-то в одни руки:

«А сколько у вас есть? Боб Дилан продал свои произведения за 300–400 миллионов долларов. Проблема в том, что — и я люблю этого парня и преклоняюсь перед землей, по которой он ходит, — но [его музыка] не будет много значить для 20-летнего. Их не волнуют "The Times They Are A-Changin'", "Maggie's Farm" — их просто это не интересует. Очень немногие музыкальные произведения выдерживают испытание временем. Что есть у KISS, чего нет ни у одной другой музыкальной группы, так это торговая марка. Наши лица больше, чем музыка, больше, чем что-либо.

Каталог Springsteen'а только что был продан за 500 миллионов долларов, и всё, что вы получаете, это музыка, а не образ. Я никогда не видел мультфильмов, комиксов или фигурок Springsteen'а. Такое только у KISS. Так что вы покупаете — если кто-то предложит правильную цену — вы покупаете образ, который выдержал испытание временем. Наша аналогия — Санта-Клаус/Супермен: образы, которые защищены товарным знаком, чтобы никто не мог их воспроизвести. И ни у одного другого музыкального коллектива такого нет».

Will KISS Ever Sell Its Catalog?



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


7 янв 2022, 11:57		Так, я смотрю, особо никто и не предлагает. С такими делюгами тягаться - смертный приговор для любой конторы, будь ты хоть BMG, хоть РПЦ


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 495

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом