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GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»



Gene Simmons утверждает, что шоу аватаров KISS сорвёт крышу фанатам.



Simmons рассказал об аватарах KISS в новом интервью Artists On Record Starring ADIKA Live! По поводу того, как будет выглядеть шоу аватаров, он сказал:



«Послушайте, частично удовольствие от Рождества заключается в том, что когда вы открываете свой подарок, вы шокированы, удивлены и, надеюсь, восхищены. Так зачем мне говорить вам в феврале, что вы получите на Рождество?



За кулисами ведётся много тяжёлой работы, и то, что я увидел, сорвёт вам башню. Так что на самом деле конец нашей группы — это как превращение гусеницы в бабочку. Конец — это начало».







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