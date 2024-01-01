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*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
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Kiss

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GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»



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Gene Simmons утверждает, что шоу аватаров KISS сорвёт крышу фанатам.

Simmons рассказал об аватарах KISS в новом интервью Artists On Record Starring ADIKA Live! По поводу того, как будет выглядеть шоу аватаров, он сказал:

«Послушайте, частично удовольствие от Рождества заключается в том, что когда вы открываете свой подарок, вы шокированы, удивлены и, надеюсь, восхищены. Так зачем мне говорить вам в феврале, что вы получите на Рождество?

За кулисами ведётся много тяжёлой работы, и то, что я увидел, сорвёт вам башню. Так что на самом деле конец нашей группы — это как превращение гусеницы в бабочку. Конец — это начало».




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