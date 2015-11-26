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Kiss

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Видео с выступления KISS



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Видео с выступления KISS, которое состоялось одиннадцатого апреля на Amalie Arena, Tampa, Florida, доступно для просмотра ниже.



KISS: Front-Row Video Of Tampa Concert






























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КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


15 апр 2019, 11:49		А Danko Jones на заглавной фотке-при чём вообще?


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