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ACE FREHLEY: « KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»



ACE FREHLEY в рамках беседы с одной из радиостанций ответил на вопрос о том, видит ли он себя на одной сцене с Paul'ом и Gene'ом:



«Думаю, что возможно всё. Я из тех, кто говорит "никогда не говори никогда". Но на это нужно решение Paul'a и Gene'a. Мы упустили отличную возможность в 2014 году, когда KISS принимали в Зал Славы Рок-н-Ролла, но Paul и Gene отклонили идею выступления со мной и Peter'ом. Но, быть может, в будущем...»













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