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Kiss

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6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

21 май 2020 : 		 Гитарист KISS продает дом

19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне

27 апр 2020 : 		 Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»

19 апр 2020 : 		 Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ

11 апр 2020 : 		 KISS выпустили специальную футболку

10 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

10 апр 2020 : 		 Бывший гитарист KISS побирается

7 апр 2020 : 		 Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной

26 мар 2020 : 		 TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS

16 мар 2020 : 		 Сотрудничество KISS и MARVEL

13 мар 2020 : 		 KISS перенесли часть концертов

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления KISS

10 мар 2020 : 		 KISS отменили встречи с поклонниками из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 Вокалист KISS почтил память Коби Брайанта

3 мар 2020 : 		 KISS откроют казино
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|||| сегодня

ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»



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ACE FREHLEY в рамках беседы с одной из радиостанций ответил на вопрос о том, видит ли он себя на одной сцене с Paul'ом и Gene'ом:

«Думаю, что возможно всё. Я из тех, кто говорит "никогда не говори никогда". Но на это нужно решение Paul'a и Gene'a. Мы упустили отличную возможность в 2014 году, когда KISS принимали в Зал Славы Рок-н-Ролла, но Paul и Gene отклонили идею выступления со мной и Peter'ом. Но, быть может, в будущем...»

ACE FREHLEY Says Original KISS Lineup





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