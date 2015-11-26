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GENE SIMMONS: «Да, я странный. Я эксцентричный. Я зациклен на самом себе»



Gene Simmons признался Yahoo! 7 News, что он и сооснователь KISS Paul Stanley отличаются друг от друга, и иногда он просто доводит Paul'a до ручки. «Я странный, — заявил Simmons. — Я осознаю это. Я эксцентричный. Я зациклен на самом себе. Мне нравится звук собственного голоса».



Барабанщик Eric Singer охарактеризовал отношения между Gene'oм и Paul'ом как «инь и янь. У батареи есть положительный и отрицательный полюсы, и вместе они создают электрическую энергию, которая нужна для того, чтобы что-то работало».



Gene рассказал журналу Guitar World, что он бы был «никем», не встреть бы он почти полвека назад Paul'a. «Потому что существует такая вещь, как химия, — объяснил Simmons. — Хотя, сказать честно, мы с Paul'ом абсолютно разные люди. Но мы две стороны одной монеты. У меня нет ни братьев ни сестер с материнской стороны. Но Paul определённо мог бы быть братом, которого у меня никогда не было. Мы постоянно спорим по самому разному поводу, но мы оба придерживаемся определённых важных ценностей, которые помогают сохранить отличные отношения на долгие годы вперёд. Любовь к семье. Не забрасывать своих детей. Приходить вовремя. Заниматься делом. Быть великодушным. Придерживаться рабочей этики. Делать всё это. И если тебе, чёрт возьми, повезло сделать что-то правильно в нужном месте в нужное время, тебе повезёт еще больше, если при этом ты встретишь кого-то, с кем сможешь работать. Потому что, если [Mick] Jagger вдруг будет не в самой лучшей форме, The Rolling Stones тоже будут выглядеть не очень. Но если неудачный день будет у меня, я знаю, что Paul сможет сделать всё как надо. И то же самое, если такой день будет у него. И не обольщайтесь​ — Tommy [гитара] и Eric [ударные] порой тоже дают нам хорошего пинка под зад».



На вопрос Arizona Republic, как ему удалось проработать вместе с Gene'ом так долго, Stanley ответил:



«Я думаю, что всё дело в нашем происхождении в плане следования традициям и какому-то наследию, что ли. Мы верим в то, что нужно усердно трудиться ради того, что получаешь. Мы не халтурщики. К тому же, я полагаю, что мы выстроили свои отношения на взаимном доверии и уважении друг к другу. Это не значит, что мы не ссорились, и между нами не было тёрок. Но так бывает у всех братьев. А Gene мне ближе, чем мог бы быть родной брат. Я могу на него положиться в любой ситуации. Он всегда был готов прийти мне на помощь, и я всегда готов сделать то же для него.



Но это не отменяет того, что на самом деле мы совершенно разные люди в плане того, как мы реагируем и отвечаем на разные вещи. Или в плане того, что мы говорим. Соглашаюсь ли я со многими вещами, которые он говорит или делает? Конечно же нет. Нравится ли мне иной раз его поведение? Опять же нет. Но наши отношения не об этом. Они и не должны быть такими. Мы разные люди. Но в центре всего существуют какие-то базовые моменты, в которых мы друг с другом очень созвучны. И, как мне кажется, с годами эта связь только окрепла».



В книге мемуаров "Face The Music: A Life Exposed" 2014 года Stanley настаивал на том, что его отношения с Gene'oм постепенно улучшались со временем. Но помимо этого Stanley также написал: «[Gene] решил игнорировать свои внутренние проблемы и вместо этого сосредоточился на том, чтобы создать некий внешний фасад и образ, который, к сожалению, требует от него отправлять в нокаут каждого, кто посягнёт на его место в свете прожекторов». Он также опроверг распространённое мнение о том, что Gene своего рода финансовый гений. «Его самым успешным бизнес-предприятием было то, что он смог заставить всех поверить в то, что он хваткий бизнесмен», — написал Paul.



Несколько лет назад Paul признался, что «немного почитал» книгу Simmons'a, когда она только вышла, но добавил, что он помнит некоторые изложенные в книге события из их совместной истории в несколько ином ключе. Читая книгу Gene'a, Stanley часто, по его словам ловил себя на мысли: «Эй, а я думал, что это я это сделал. Мне казалось, это был я. Ты, наверное, подумал, что ты — это я»..



















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