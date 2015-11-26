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Kiss

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|||| 12 фев 2019

Концертное видео KISS



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Концертное видео с выступления KISS в Сакраменто, Калифорния, в рамках тура "End Of The Road", доступно для просмотра ниже. Группа исполнила "Let Me Go, Rock 'N' Roll".

KISS начали свой прощальный тур "End Of The Road" с концерта, состоявшегося 31 января на Rogers Arena в Ванкувере.

Gene Simmons дал свои комментарии по этому поводу:

«Это подходящее время для последнего победного круга. Хочется взойти на вершину».

Gene настаивает, что эти шоу превзойдут предыдущие выступления группы:

«Это, безусловно, самый масштабный и самый лучший тур из всех, что мы когда-либо делали. Нет никаких хитростей в том, что мы делаем».

Gene добавил, что шоу будет включать в себя бросающие вызов гравитации выходки и «большую огневую мощь, чем в большинстве стран третьего мира».

KISS -









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