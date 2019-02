12 фев 2019



Концертное видео KISS



Концертное видео с выступления KISS в Сакраменто, Калифорния, в рамках тура "End Of The Road", доступно для просмотра ниже. Группа исполнила "Let Me Go, Rock 'N' Roll".



KISS начали свой прощальный тур "End Of The Road" с концерта, состоявшегося 31 января на Rogers Arena в Ванкувере.



Gene Simmons дал свои комментарии по этому поводу:



«Это подходящее время для последнего победного круга. Хочется взойти на вершину».



Gene настаивает, что эти шоу превзойдут предыдущие выступления группы:



«Это, безусловно, самый масштабный и самый лучший тур из всех, что мы когда-либо делали. Нет никаких хитростей в том, что мы делаем».



Gene добавил, что шоу будет включать в себя бросающие вызов гравитации выходки и «большую огневую мощь, чем в большинстве стран третьего мира».





















