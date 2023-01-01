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Последнее шоу KISS в Австралии



Седьмого октября в Сиднее группа KISS дала последнее выступление в стране:



01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. War Machine

05. Heaven's On Fire

06. I Love It Loud

07. Say Yeah

08. Cold Gin

09. Guitar Solo (Tommy Thayer)

10. Lick It Up

11. Calling Dr. Love

12. Makin' Love

13. Psycho Circus (Partial)

14. Drum Solo

15. 100,000 Years (Partial)

16. Bass Solo

17. God Of Thunder

18. Love Gun

19. Black Diamond



Encore:



20. Beth

21. Shandi

22. I Was Made For Lovin' You

23. Rock And Roll All Nite







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