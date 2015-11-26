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GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"



GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает относительно противоречивого альбома 1979 года "Dynasty":



«Когда люди говорят о том, была ли эта пластинка хитом или нет, она стала мультиплатиновой, а это и называется хитом. Есть некоторые песни, которые являются попсовыми — да, но таково определение хита. "Знаешь, мне не нравится, как этот парень отбил тот бейсбольный мяч, тот хоумран, что он сделал". Идиот, это был хоумран. Это и называется хоумран! Неважно, как ты к этому относишься. Это семантика, но я не антисемантик. Смекаете?»







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