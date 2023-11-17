17 ноя 2023



GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»



В новом интервью для "519" басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал о прощальном туре "End Of The Road", который должен завершиться в начале декабря в Нью-Йорке:



«Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда. KISS — это отдельная вселенная: фильмы, товары, возможно, даже Бродвей. Деятельность группы закончится, но впечатления от KISS бессмертны».



Затем он уточнил:



«Это конец гастрольной деятельности».



Simmons подробно рассказал о том, что будет дальше с брендом KISS:



«KISS будут существовать. В Лас-Вегасе в отеле "Рио" есть музей KISS под названием KISS World, и, о Боже, у нас есть круизы KISS, выходит фильм, мы работаем над мультипликационным шоу — да много всего будет. И, конечно, все эти забавные игрушки и игры, которые будут и в дальнейшем».



Что касается будущих выступлений KISS, он сказал:



«Шоу KISS будет продолжаться в разных формах. Да, это планируется. Это будут от четырёх до десяти различных передвижных шоу. Так, вы сможете побывать в Японии, где нас будут играть японские актёры, музыканты, и в то же время вы сможете поехать в Вегас, Нью-Йорк или Лондон».







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