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Kiss

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|||| 17 ноя 2023

GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»



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В новом интервью для "519" басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал о прощальном туре "End Of The Road", который должен завершиться в начале декабря в Нью-Йорке:

«Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда. KISS — это отдельная вселенная: фильмы, товары, возможно, даже Бродвей. Деятельность группы закончится, но впечатления от KISS бессмертны».

Затем он уточнил:

«Это конец гастрольной деятельности».

Simmons подробно рассказал о том, что будет дальше с брендом KISS:

«KISS будут существовать. В Лас-Вегасе в отеле "Рио" есть музей KISS под названием KISS World, и, о Боже, у нас есть круизы KISS, выходит фильм, мы работаем над мультипликационным шоу — да много всего будет. И, конечно, все эти забавные игрушки и игры, которые будут и в дальнейшем».

Что касается будущих выступлений KISS, он сказал:

«Шоу KISS будет продолжаться в разных формах. Да, это планируется. Это будут от четырёх до десяти различных передвижных шоу. Так, вы сможете побывать в Японии, где нас будут играть японские актёры, музыканты, и в то же время вы сможете поехать в Вегас, Нью-Йорк или Лондон».




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17 ноя 2023
olly71
Вашингтон Ирвинг, похрен на цвет главное что бы штырила.
Like!2
17 ноя 2023
WahrandPhain
Так, вы сможете побывать в Японии, где нас будут играть японские актёры, музыканты, и в то же время вы сможете поехать в Вегас, Нью-Йорк или Лондон».

так зачем же прекращать гастроли, если эта хуйня таким макаром может бесконечно продолжаться)?
17 ноя 2023
olly71
WahrandPhain, потому что как я понимаю на западе афера а-ля *миллион составов Ласкового мая * может закончится судом и многомиллионными выплатами морально пострадавшим. Поэтому здесь официально и честно выступают именно самые что ни на есть оригинальные КИСС ( хоть частично и под свою же фонограмму ) а потом это уже будут выступать актёры и этого никто не скрывает . То есть никакого обмана что вы идёте на не настоящих КИСС.
Like!1
17 ноя 2023
gravitgroove
На торе клянется

просмотров: 1123

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