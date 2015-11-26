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Kiss

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Вокалист KISS — о возобновлении концертов



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Вокалист KISS Paul Stanley в недавнем интервью подтвердил, что группа возобновит прощальное турне, как только пандемия пойдёт на убыль, но пояснил:

«Рок-концерты нашего формата — на аренах и стадионах — совершенно не вариант. Все те, кто думают, что они скоро появятся в ближайшее время, это лишь их мечты. Но да — тур "End Of The Road" возобновится, как только будет безопасно и будут сняты все ограничения».

Однако Paul заметил, что SOUL STATION вполне могут поехать в тур в поддержку дебютного альбома, «потому что к ним иные требования относительно мест выступления. Так что если будет вариант, то чемоданы будут собраны в момент, и все будут готовы. Ну а когда настанет время, в дорогу отправятся и KISS».

KISS





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