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Kiss

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PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS



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PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью обсудил недавно выпущенный документальный фильм о KISS:

«Это действительно личный взгляд на группу, на меня и Gene'a. Потому что мы с ним были вместе; мы были вместе с тех пор, как жили в домах наших родителей, и мы вместе и сейчас. Так что это своего рода завершение истории группы. И это гораздо более интимный и личный фильм, чем всё, что мы делали раньше. В нём нет большого размаха и масштабности. Это почти как посиделки с нами. В нём немало разговоров, когда мы с Gene'ом просто сидим на моём диване и общаемся. Спасибо ему, ведь он был готов отбросить защитные покровы и показать другую сторону себя — сторону, которая с годами стала гораздо более выраженной.

У людей есть свои представления по поводу того, что мы с ним постоянно сталкиваемся лбами. Но на самом деле мы никогда не враждовали. Мы, конечно, были очень соперничающими личностями в разное время, и именно эта здоровая конкуренция помогла нам стать теми, кем мы стали. Так что я полагаю, что размолвки были преувеличены. Но я также считаю, что вы и сами можете убедиться в том, что мы не могли бы ладить лучше, чем сейчас. Нам есть за что быть благодарными и есть что вспомнить, а сидеть и делиться воспоминаниями или предаваться воспоминаниям — это совсем другое ощущение».

Кроме того, Stanley затронул вопрос о том, почему члены оригинального состава KISS Ace Frehley и Peter Criss не принимали участия в создании документального фильма.

«Некоторые люди могут не согласиться с этим... Какой-нибудь фанат KISS может сказать: "Почему здесь нет ничего об Асе'е и Peter'е? На самом деле эти парни не хотели участвовать в фильме без определённого... Были разговоры об окончательном утверждении отснятого материала и монтажа, и это их фантазия и ничего более. Это же настоящая история группы.

Я продолжаю говорить, что нас не существовало бы сегодня, если бы Ace и Peter не были с нами в начале карьеры. Мы также не были бы сегодня в том положении, в котором находимся сейча, будь они по-прежнему с нами. Я пытаюсь смотреть на всё в перспективе.

Мы живём по шаблону, который заложили четверо из нас, но не все созданы для того, чтобы пройти дистанцию, и не все созданы для марафона. Так что в конечном итоге это история обо мне, Gene'е, KISS и истории группы с самого начала и до сегодняшнего дня».

PAUL STANLEY On ACE FREHLEY And PETER CRISS Requesting





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