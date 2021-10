сегодня



Демо "Detroit Rock City"



KISS отметят 45-летие с момента выхода альбома "Destroyer" выпуском обновлённой версии, получившей название "KISS – Destroyer 45th", которая будет доступна в нескольких вариантах винила, на двойном CD или в виде делюкс-бокс-сета из 4CD и Blu-ray.



CD 1 включает оригинальный альбом с новым миксом от Abbey Road Mastering, CD 2 содержит 15 демо из личных коллекций Paul'a Stanley и Gene'a Simmons'a — девять ранее были недоступны. CD 3 будет содержать студийные ауттейки, альтернативные миксы и сингловые варианты, включая новый микс "Beth (Acoustic Mix)", а CD 4 будет содержать запись выступления в L'Olympia 22 мая 1976 года. Для Blu-ray Steven Wilson создал первый Dolby Atmos и 5.1 surround mix оригинального альбома и двух бонус-треков "Beth (Acoustic Mix)" и "Sweet Pain (Original Guitar Solo)". Кроме того, бокс Super Deluxe содержит экстравагантный набор коллекционных памятных вещей и предметов эпохи KISS, включая полное воссоздание оригинального набора KISS Army Kit с оригинальной папкой и следующими предметами:



* KISS Army newsletter Volume 1 - No 2 announcing "Destroyer"



* 2x 8"x10" "Destroyer" Press Photos



* Discography Sheet



* Gene, Paul, Ace & Peter Bio Sheet



* KISS Army Member Certificate



* KISS Army Membership Card



Also included in the Super Deluxe set:



* KISS logo Iron-on



* KISS Army Sticker



* "Detroit Rock City" Bumper Sticker



* "Destroyer" Cover Sticker



* 11"x17" KISS on Westminster Bridge UK Poster



* 4 brand new 8"x10" Band Member Photos



* 8"x12" "Destroyer" Foil Flyer



* 8"x12" "Destroyer" Canadian Flyer (super rare)



* 4x Band Member Trading Cards (newly created for this boxset)



* 16"x24" KISS Over New York Skyline Poster



* 16"x24" KISS Halloween 1976 Concert Poster



* 2x 9"x12" "Destroyer" Tour Stage Blueprints on Transparent Vellum (never been seen before)



* 16-page "Destroyer" 1976 Tour Program



* Gotham Rock City News Volume 1 Newspaper that is a track-by-track interview with all 4 band members, Bob Ezrin and crew



* 68-page hardcover book with extensive liner notes by Paul Elliott and Ken Sharp featuring interviews from Gene, Paul, Ace, Peter, then-manager Bill Aucoin, album producer Bob Ezrin, and many more about the album's writing and production process, U.S. and European tours, photo shoots, promotional stories, band member memories from their TV appearance on "The Paul Lynde Halloween Special", and an intoxicating amount of unreleased photos and imagery



Трек-лист делюкс-версии:



Disc One:



Destroyer: Original Album Remastered



01. Detroit Rock City



02. King Of The Night Time World



03. God Of Thunder



04. Great Expectations



05. Flaming Youth



06. Sweet Pain



07. Shout It Out Loud



08. Beth



09. Do You Love Me?



Disc Two



"Destroyer"-Era Demos



Paul Stanley demos



01. Doncha Hesitate



02. God Of Thunder And Rock And Roll



03. It's The Fire*



04. Detroit Rock City*



05. Love Is Alright*



Gene Simmons demos



06. Bad, Bad Lovin'



07. Man Of A Thousand Faces



08. I Don't Want No Romance*



09. Burnin' Up With Fever*



10. Rock N' Rolls Royce*



11. Mad Dog



12. Night Boy*



13. Star*



14. Howlin' For Your Love*



15. True Confessions



Disc Three



Destroyer: Outtakes, Alternate Versions / Mixes, Single Edits



01. Beth (Acoustic Mix)*



02. Shout It Out Loud (Single Edit)



03. Flaming Youth (Single Edit)



04. Detroit Rock City (Single Edit)



05. Shout It Out Loud (Mono Single Edit)



06. Flaming Youth (Mono Single Edit)



07. Detroit Rock City (Mono Single Edit)



08. Beth (Mono)



09. King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)*



10. Do You Love Me? (Mono Instrumental)*



11. God Of Thunder (Early Instrumental Mix)*



12. Ain't None Of Your Business (Instrumental)*



13. Detroit Rock City (Instrumental)*



14. King Of The Night Time World (Alternate Mix)*



15. Great Expectations (Early Version)*



16. Flaming Youth (Early Version)*



17. Do You Love Me? (Early Version)*



18. Shout It Out Loud (Alternate Mix)*



19. Ain't None Of Your Business (Outtake)*



20. Beth (Take 6 – Instrumental)*



21. Beth (Instrumental)*



22. Do You Love Me? (Alternate Mix)*



Disc Four



Live In Paris - L'Olympia - May 22, 1976*



01. Deuce



02. Strutter



03. Flaming Youth



04. Hotter Than Hell



05. Firehouse



06. She / Ace Frehley Guitar Solo



07. Nothin' To Lose



08. Shout It Out Loud / Gene Simmons Bass Solo



09. 100,000 Years / Peter Criss Drum Solo



10. Black Diamond



11. Detroit Rock City



12. Rock And Roll All Nite



Blu-ray audio:



"Destroyer": *Dolby Atmos 48kHz 24-bit, *Dolby True HD 5.1 96kHz 24-bit,



DTS-HD Master Audio 5.1 96kHz 24-bit, PCM Stereo 96kHz 24-bit



01. Detroit Rock City



02. King Of The Night Time World



03. God Of Thunder



04. Great Expectations



05. Flaming Youth



06. Sweet Pain



07. Shout It Out Loud



08. Beth



09. Do You Love Me?



Bonus Tracks:



10. Beth (Acoustic)



11. Sweet Pain (Original Guitar Solo)



* Previously unreleased



Deluxe Edition 2CD track listing:



Disc One



"Destroyer": Original Album Remastered



01. Detroit Rock City



02. King Of The Night Time World



03. God Of Thunder



04. Great Expectations



05. Flaming Youth



06. Sweet Pain



07. Shout It Out Loud



08. Beth



09. Do You Love Me?



Disc Two



Paul Stanley demos



01. God Of Thunder And Rock And Roll



02. Detroit Rock City*



03. Love Is Alright*



Gene Simmons demos



04. I Don't Want No Romance*



05. Rock N' Rolls Royce*



06. Star*



Rarities



07. Beth (Acoustic Mix)*



08. Shout It Out Loud (Mono Single Edit)



09. King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)*



10. Detroit Rock City (Instrumental)*



11. Flaming Youth (Early Version)*



12. Shout It Out Loud (Alternate Mix)*



Live In Paris - L'Olympia - May 22, 1976*



13. Deuce



14. Strutter



15. Flaming Youth



16. Hotter Than Hell



*Previously Unreleased



Deluxe Edition 2LP track listing:



LP One



"Destroyer": Original Album Remastered



Side One



01. Detroit Rock City



02. King Of The Night Time World



03. God Of Thunder



04. Great Expectations



Side Two



01. Flaming Youth



02. Sweet Pain



03. Shout It Out Loud



04. Beth



05. Do You Love Me?



LP Two



Side Three



Paul Stanley demos



01. God Of Thunder And Rock And Roll



02. Detroit Rock City*



03. Love Is Alright*



Gene Simmons demos



04. I Don't Want No Romance*



05. Rock N' Rolls Royce*



06. Star*



Side Four



Rarities



01. Beth (Acoustic Mix)*



02. Shout It Out Loud (Mono Single Edit)



03. King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)*



04. Detroit Rock City (Instrumental)*



05. Flaming Youth (Early Version)*



06. Shout It Out Loud (Alternate Mix)*



*Previously Unreleased



Dolby Atmos - streaming



"Destroyer": *Dolby Atmos 48kHz 24-bit



01. Detroit Rock City



02. King Of The Night Time World



03. God Of Thunder



04. Great Expectations



05. Flaming Youth



06. Sweet Pain



07. Shout It Out Loud



08. Beth



09. Do You Love Me?



Bonus Tracks:



10. Beth (Acoustic Mix)



11. Sweet Pain (Original Guitar Solo)



* Previously unreleased



Фрагмент из этого релиза, Detroit Rock City (demo), доступен ниже.







