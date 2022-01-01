сегодня



Концертное видео KISS 1973 года



KISS опубликовали редкое видео с выступления в 1973 году:



«21 декабря 1973 года мы отыграли первый из двух концертов в клубе Coventry в Нью-Йорке, а вот запланированное третье выступление так и не состоялось. Это видео Deuce со второго вечера».







+1 -0



просмотров: 231

