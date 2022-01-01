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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Kiss

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Концертное видео KISS 1973 года



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KISS опубликовали редкое видео с выступления в 1973 году:

«21 декабря 1973 года мы отыграли первый из двух концертов в клубе Coventry в Нью-Йорке, а вот запланированное третье выступление так и не состоялось. Это видео Deuce со второго вечера».

KISS - Rare 1973 Performance Of "Deuce" Unearthed; Video




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