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*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Kiss

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Конец KISS наступит зимой



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В рамках программы "The Howard Stern Show" KISS объявили дату своего конца — первое и второе декабря 2023 года в Madison Square Garden.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 мар 2023
o
olly71
Я ещё год назад писал что это будет Нью Йорк - город где они дали свой первый концерт . Они сами проговорились как то что хотели бы дать свой последний концерт там же где и был их первый но к сожалению того клуба уже не существует.
3 мар 2023
Darkside.ru Member
B
Blindman
olly71, да года два назад уже говорили про Мэдтсон, вопрос был лишь в дате

просмотров: 669

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