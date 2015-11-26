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Гитариста KISS не волнует критика со стороны фанатов ACE'а FREHLEY



Гитарист KISS Tommy Thayer рассказал в интервью для Guitar World, что он сочувствует фанатам, которые продолжают сомневаться в необходимости его приёма в группу в 2003 году в качестве замены Ace'а Frehley:



«Я был их поклонником дольше, чем, вероятно, большинство из этих людей, поэтому я всё понимаю. Но нельзя ожидать, что всё будет именно так, как было 40 лет назад. Это фантазии. Поэтому я не позволяю себе из-за этого волноваться. Я чувствую себя комфортно и уверенно в том, чем я занимаюсь и кем являюсь».



Thayer также рассказал о том, как он балансирует между тем, чтобы оставаться верным оригинальному звучанию и стилю Frehley и добавлять в звучание некоторые из его собственных уникальных гитарных приёмов:



«Это всегда было небольшой хитростью. Но мой стиль игры на гитаре всегда соответствовал классическому оригинальному стилю KISS, потому что я думаю, что мы оба с Ace'ом являемся выходцами из одной и той же школы, что и английские хард-рок/блюз-музыканты конца шестидесятых — начала семидесятых — как Jimmy Page, Jeff Beck и Ritchie Blackmore. Поэтому для меня было вполне естественно исполнять этот ранний материал KISS — в точности так, как он был сочинён и записан».



Прощальный тур KISS "End Of The Road" стартовал в конце января в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Первый этап мирового турне, который должен продлиться около трёх лет, завершится 13 апреля в Бирмингеме, штат Алабама.











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