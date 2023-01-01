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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 54
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 23
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Kiss

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30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

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6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»

22 дек 2022 : 		 Концертное видео KISS 1973 года

19 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы

16 ноя 2022 : 		 Gene знает, как закончат KISS

1 ноя 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

26 окт 2022 : 		 Видео с круиза KISS

25 окт 2022 : 		 Приватное шоу KISS

19 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a

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16 сен 2022 : 		 Концертное видео KISS
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KISS в The Midnight Special TV Show



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Видео исполнения группой KISS композиции Deuce в рамках программы The Midnight Special TV Show (выходила в эфир в 70-е и в начале 80-х на NBC), доступно для просмотра ниже.

KISS Performs




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