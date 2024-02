8 фев 2024



BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!»



BRUCE KULICK в недавнем интервью подтвердил, что не получал приглашение принять участие в финальном концерте KISS, и его даже не пригласили на концерт:



«Когда начались интервью по поводу финальных 50 шоу [прощального тура KISS "End Of The Road"], менеджер KISS Док Макги очень чётко ответил на прямой вопрос одного из участников: "А как насчёт Bruce'a Kulick'a? Как вы думаете, сможет ли он прийти и сыграть с группой на последнем шоу?" И он ответил: "Ну, KISS не джемуют. Это не джем-группа". И это возмутительно, потому что я не стал бы с ними джемовать. Конечно, я знаю песню, и мы знаем, что делаем, и я делал это в круизе [Kiss Kruise] три раза. Он не это имел в виду. Он имеет в виду, что они не хотят, чтобы кто-то ещё выходил с ними на сцену. Я должен это знать, потому что как он мог сказать что-то фактически неверное? Думаете, я хочу подняться на сцену и устроить там скандал? "Куда мне подключиться? Что мне делать?" Понимаете, о чём я говорю? Да, но они не джем-бэнд.



Теперь я понимаю, что я выйду на сцену, когда они будут семи футов ростом в своих нарядах, и я понимаю это, но я не просил об этом. Я не хотел играть с ними на финальном шоу, но Дока попросили об этом. А потом он превратил это в "Ну, KISS не джемуют"».



Далее он заметил, что финальное шоу было далеко от того подхода, что царил в умах Paul'a Stanley и Gene'a Simmons'a на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2014 году:



«Давайте проясним: правильно или нет, но Зал славы — это нарратив, и они поступали так с другими группами, и, конечно, они нарушали это правило и с другими группами, когда разрешали вводить всех [кто был в группе], но они явно не собирались делать этого с KISS. Они не хотели, чтобы KISS были в Зале славы. Я помню, что Paul был очень резок, и я поблагодарил его за то, что он так высказался о всех эпохах, не представленных в Зале славы. Когда [покойный барабанщик KISS] Эрик Карр проработал в группе столько лет и даже был в гриме, а потом я, и так далее, но в Зале славы были только четверо оригинальных участников. Они отказались играть, что, конечно, было шансом, о котором люди мечтали, но я знал, почему этого не могло произойти. И ещё интереснее, что касается финального шоу, — отчасти поэтому я был немного удивлён тем, что ничего из моей Kisstory не было по-настоящему честно представлено в виде кричалок или видеомонтажа. Я не ожидал, что буду играть и что меня пригласят на сцену на финальное шоу — я действительно на это не рассчитывал. Не после того, что сказал Док. Но группа доставила меня на самолёте первым классом, чтобы я вместе с их сопровождающими присутствовал в Зале славы, когда там чествовали группу и её Kisstory. И когда на сцену поднялся Tom Morello [произнёсший речь о вступлении в KISS], он поприветствовал каждого участника группы. Gene упомянул моё имя. Смекаете? Итак. На том мероприятии они не играли, они все позировали и фотографировались, но я был с [нынешними участниками KISS] Tommy [Thayer'ом] и Eric'ом [Singer'ом] за одним столом и участвовал в этом событии. И это значило для меня очень много. Я был благодарен ребятам. И, конечно, я знал, что меня туда не включат, но в тот вечер я был частью Kisstory. Это было очень здорово. И я думаю, что этим Paul объяснил, что всё это "упущенная возможность". Они не поняли этого. Эта группа "намного круче, чем сейчас" и так далее, и так далее, и тому подобное. "И они должны были сделать больше". Но мы все знаем, что такое Зал славы».



Возвращаясь к последнему шоу KISS, он сказал:



«Меня не приглашали. Я не собирался врываться на эту вечеринку. Я не собирался идти в Garden. Я нисколько не был подавлен, потому что уже знал, что Док сказал: "Этого не будет". Люди приглашали меня и хотели заплатить мне за участие в некоторых мероприятиях, которые проходили вокруг финального шоу в Garden. Я не хотел бы быть там в таком качестве. То есть, конечно, приятно получить деньги за автограф-сессию и быть её участником... А потом все спрашивали: "Ты идёшь в Garden?" Меня не приглашали. Я не собираюсь врываться на вечеринку. Меня не пригласили. Дал бы мне Эрик билеты, если бы я его попросил? Конечно. Но это совсем другое дело, чем попросить у них билеты и сказать: "Вы можете меня пустить?" У меня были друзья, которые хорошо знают этих ребят и которые, будучи за кулисами, писали мне: "Эй, ты в Нью-Йорке? Ты приехал? А я отвечал: "Нет. Просто хорошего вам шоу. Меня там нет". И я не стал жаловаться по этому поводу».



Он добавил, что поклонники ждали большей Kisstory в рамках финального шоу:



«Этого не случилось. И, к сожалению, я действительно считаю, что это была упущенная возможность со стороны группы. Но это был их выбор. Они были машиной, которая проводила тур "End Of The Road". Последний вечер стал серьёзным, важным заделом для их будущего. Но упущенной возможностью было то, что они не чтили и не уважали Kisstory. И всё, на что я надеялся, — и я слышу это от фанатов, — это не "Брюс был в группе 12 лет". Это от фанатов. Почему они не могли сказать или показать клип со всеми эпохами группы. Как можно провести такое мероприятие и не упомянуть Эрика Карра или не представить его? Как можно не упомянуть [оригинальных участников KISS] Эйса [Фрейли] и Питера [Крисса]? Ведь это ещё важнее.



Теперь мы знаем, что была целая драма, когда всё вышло на публику, — Ace утверждал, что ему никогда не поступало предложений об участии в последнем шоу KISS... У меня нет никаких фактов о том, пытался ли кто-то их [Ace'a и Peter'a] пригласить, были ли какие-то обсуждения или нет. Я понятия не имею. Они утверждали, что нет, они об этом говорили, но мне это не важно. Всё, что я могу вам сказать, это то, что со мной никто не связывался. Это факт. И это не повод для какой-то лжи. Но, несмотря на это, это не повод говорить: "Я бы сделал это, но мне нужно получить четверть миллиона долларов" — как сказал Асе. А я лишь думаю, что всё это не очень хорошее развитие событий для всех участников. Я знаю, что он чувствует. Он чувствует, что должен получить компенсацию, потому что вместе с ними создал Spaceman'a.



Я никогда не смогу поставить себя на место Peter'a Criss'а и Ace'a Frehley. Никогда не смогу. Потому что они создали эту невероятную группу. Конечно, они не смогли бы добиться всего без всей четвёрки. Мы все это знаем. И мы все знаем, что Paul и Gene руководили группой, лелеяли её, заботились о ней. Когда Gene уходил в кино, Paul вёл корабль, и по праву, и это было началом моей эры, потому что Gene больше занимался другими вещами».



В заключение он отметил, что с удовольствием вспоминает время, проведённое с KISS:



«Мне нечего стыдиться за эти 12 лет. Я очень ими горжусь!»







