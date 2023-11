6 ноя 2023



KISS впервые выступили в Hollywood Bowl



KISS впервые выступили в Hollywood Bowl третьего ноября в рамках прощального тура "End Of The Road":



01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. War Machine

05. Heaven's On Fire

06. I Love It Loud

07. Say Yeah

08. Cold Gin

09. Guitar Solo

10. Lick It Up

11. Calling Dr. Love

12. Makin' Love

13. Psycho Circus

14. Drum Solo

15. 100,000 Years

16. Bass Solo

17. God Of Thunder

18. Love Gun

19. I Was Made For Lovin' You

20. Black Diamond



Encore:



21. Beth

22. Do You Love Me

23. Rock And Roll All Nite











+0 -1



просмотров: 250