Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
*ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE... 17
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
*"Новый" трек PARADISE LOST 12
*Раскраска от CANNIBAL CORPSE 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



7 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о концерте KISS

6 ноя 2023 : 		 KISS впервые выступили в Hollywood Bowl

27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»

21 июн 2023 : 		 Видео с выступления KISS

19 июн 2023 : 		 Мультикамерная съемка KISS

18 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно

17 июн 2023 : 		 Басист KISS — о влиянии на общество

8 июн 2023 : 		 Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе
Показать далее
| - |

|||| 6 ноя 2023

KISS впервые выступили в Hollywood Bowl



zoom
KISS впервые выступили в Hollywood Bowl третьего ноября в рамках прощального тура "End Of The Road":

01. Detroit Rock City
02. Shout It Out Loud
03. Deuce
04. War Machine
05. Heaven's On Fire
06. I Love It Loud
07. Say Yeah
08. Cold Gin
09. Guitar Solo
10. Lick It Up
11. Calling Dr. Love
12. Makin' Love
13. Psycho Circus
14. Drum Solo
15. 100,000 Years
16. Bass Solo
17. God Of Thunder
18. Love Gun
19. I Was Made For Lovin' You
20. Black Diamond

Encore:

21. Beth
22. Do You Love Me
23. Rock And Roll All Nite






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 250

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом