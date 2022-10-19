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BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a



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Bruce Kulick рассказал о своём уходе из KISS и о упомянул том, что ему не предложили вернуться после неудачного воссоединения оригинального состава группы. В новом интервью Eonmusic гитарист сказал, что после ухода Ace'a Frehley из группы в 2002 году он задавался вопросом, попросят ли его стать Spaceman'ом.

Bruce сказал, что он не был удивлён, когда оригинальные четыре участника группы — Frehley, а также барабанщик Peter Criss и лидеры группы, Paul Stanley и Gene Simmons — снова собрались в 1996 году. Он сказал:

«Всё время, пока я был в KISS, всегда звучало: "Когда воссоединение?" Это не стало шоком, когда я понял: "Это действительно происходит"».

Bruce рассказал о печально известном выступлении 1995 года на "MTV Unplugged", в котором участвовала оригинальная группа плюс Kulick и барабанщик Eric Singer, который до воссоединения был участником KISS:

«Мы с Eric'ом не знали, что в тот вечер на MTV собирались устроить воссоединение. Они вели переговоры, и это было разумно, потому что предложение поступило. Дело в том, что мы с Eric'ом не знали, что это связано с "MTV Unplugged", но это стало катализатором, потому что как только MTV сообщил об участии Ace'a и Peter'a, все поняли, что если они согласились на это, то почему бы им не наложить грим и не отправиться в турне? "Мы предлагаем вам миллионы долларов. Подпишите здесь". Так они и поступили».

По поводу выступления на "MTV Unplugged" Bruce сказал:

«В тот вечер мне не было неловко, потому что я не очень понимал, что это моё последнее выступление, но я понимал, что существует романтическая любовь к оригинальной четвёрке, и давайте будем честными, у меня не появилось бы таких возможностей, если бы они не сделали KISS такой масштабной группой. Я до сих пор горжусь тем, что мы с Eric'ом , Gene'ом и Paul'ом сделали в тот вечер: мы исполнили волшебный сет».

Когда Bruce'a спросили, не разочарован ли он тем, что так и не смог наложить грим KISS, или тем, что его не пригласили обратно, когда Ace снова покинул группу в 2002 году, Bruce отнёсся к этому философски:

«Это отличный вопрос, который задают многие фанаты, и они немного озадачены вопросом: почему это был не я?

Когда я узнал, что Ace создал для них проблемы, а я слышал слухи от людей, близких к группе, которых я знал, я стал задаваться вопросом, действительно ли они попросили бы меня стать Spaceman'ом и по сути свести на нет всё, что было в мою эпоху. Потому что тогда мне пришлось бы пускать ракеты из своей гитары; я бы никогда не играл соло в таком наряде; я бы тогда играл как Ace, может быть, нота в ноту, чего мне никогда не приходилось делать.

Я считаю, что они сделали правильный выбор, — они пытались продать персонажей и гримированную версию группы. То, что они выбрали Tommy [Thayer'a, нынешнего гитариста KISS], никак не навредило: нет никакой связи с какой-либо эпохой, когда они использовали грим. Мне было грустно, что меня не будет в KISS, и кто-то другой теперь будет в KISS вместо оригинального участника».

Насчёт возвращения Singer'a в KISS после ухода Criss'a Kulick сказал:

«Я думаю, что Eric Singer намного естественнее выглядит за барабанами. Они сказали ему: "Никаких двойных бас-бочек. Играй проще". А ещё Eric очень хорошо поёт, что очень помогает, потому что Peter пел. Так что это был правильный выбор для них.

Кроме того, что мне не хватает участия в KISS, потому что это было оправданно для тех лет, когда не было грима, я думаю, что стать Spaceman'ом было бы очень неловко для меня, и я думаю, что это бы свело на нет мой предыдущий период в группе».




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19 окт 2022
o
olly71
Много лет назад читал в каком то муз журнале что он мог бы вернутся в группу в 2002 году так как был первый в очереди но он просто категорически не хотел красить морду краской и наряжаться в клоунский костюм а это было первейшее условие для возвращения в состав.

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