12 сен 2021



Видео полного выступления KISS



Видео полного выступления KISS, состоявшегося 18 августа в Xfinity Center in Mansfield, Massachusetts, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Detroit Rock City



02. Shout It Out Loud



03. War Machine



04. Heaven's On Fire



05. I Love It Loud



06. Lick It Up



07. Calling Dr. Love



08. Say Yeah



09. Cold Gin



10. Tears Are Falling



11. Psycho Circus



12. 100,000 Years



13. God Of Thunder



14. Deuce



15. Love Gun



16. I Was Made For Lovin' You



17. Black Diamond



18. Beth



19. Do You Love Me



20. Rock And Roll All Nite







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