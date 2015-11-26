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Kiss

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29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

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24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

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21 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»

21 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"

21 июн 2021 : 		 Концертный релиз KISS выйдет на виниле

20 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS: «История KISS — это история дружбы двух людей»
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|||| 12 сен 2021

Видео полного выступления KISS



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Видео полного выступления KISS, состоявшегося 18 августа в Xfinity Center in Mansfield, Massachusetts, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. War Machine

04. Heaven's On Fire

05. I Love It Loud

06. Lick It Up

07. Calling Dr. Love

08. Say Yeah

09. Cold Gin

10. Tears Are Falling

11. Psycho Circus

12. 100,000 Years

13. God Of Thunder

14. Deuce

15. Love Gun

16. I Was Made For Lovin' You

17. Black Diamond

18. Beth

19. Do You Love Me

20. Rock And Roll All Nite

KISS: Front-Row Fan-Filmed Video Of Entire Mansfield Concert





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