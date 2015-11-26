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KISS выступят в клубе



SiriusXM объявили о том, что одиннадцатого февраля в Whisky A Go Go состоится специальное выступление KISS, на которое попадут подписчики станции и вип-персоны. Это будет первым клубным шоу для группы за более чем двадцать лет и первым выступлением в знаменитом клубе на Sunset Strip.















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