NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx подверг критике очередную группу за использование фонограммы на концертах:



«Некоторые группы из тех, кто сейчас ездит с концертами, опускают других и утверждают, что они-то НАСТОЯЩИЕ рокеры без всяких бэк-вокалистов, постоянно выдают старческое брюзжание по поводу и без, и единственное, что не комментируют, так это фанерный лид-вокал. Чья бы корова мычала, GetOffMyLawn #WizardOfOz».



Некоторые фанаты усмотрели в этом сообщении непрозрачный намёк на KISS: Paul Stanley в течение ряда лет не мог брать высокие ноты во многих классических песнях группы, и его заподозрили в том, что во время прощального тура "End Of The Road" он использует вокальные подложки.



В 2015 году басист/вокалист Gene Simmons раскритиковал группы, использующих фонограмму, за то, что они скрывают этот факт, продавая билеты на концерты:



«Я считаю проблемой, когда вы берёте 100 долларов за просмотр живого шоу, а артист использует "минусовки", — сказал Simmons. — Это как ингредиенты в еде. Если первым ингредиентом на этикетке является сахар, это, по крайней мере, честно. Это должно быть на каждом билете: вы платите 100 долларов, и от 30 до 50 процентов шоу — на бэк-треках, а они иногда будут петь, иногда они будут говорить двигать губами под музыку. По крайней мере, это честно. Дело не в минусовках, а в нечестности.



Мы выступаем без синтезирующих устройств, у барабанов нет семплов, ничего нет. Сейчас очень мало групп, которые выступают так: AC/DC, METALLICA, мы. Я даже не могу сказать этого о U2 или о THE [ROLLING] STONES. Очень мало групп, которые не используют бэк-треки».



Sixx выступил с защитой MÖTLEY CRÜE за использование подложек на живых концертах: «Мы использовали эту технологию с 1987 года. Мы используем секвенсоры, субтоны, фоновые вокальные треки, а также бэк-вокалистов. MÖTLEY CRÜE также записали на плёнку то, с чем мы не можем гастролировать, например, партии виолончели в балладах и т. д. Мы любим это и не скрываем этого. Это отличный инструмент для наполнения звучания.»









