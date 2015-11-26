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Kiss

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NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS



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Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx подверг критике очередную группу за использование фонограммы на концертах:

«Некоторые группы из тех, кто сейчас ездит с концертами, опускают других и утверждают, что они-то НАСТОЯЩИЕ рокеры без всяких бэк-вокалистов, постоянно выдают старческое брюзжание по поводу и без, и единственное, что не комментируют, так это фанерный лид-вокал. Чья бы корова мычала, GetOffMyLawn #WizardOfOz».

Некоторые фанаты усмотрели в этом сообщении непрозрачный намёк на KISS: Paul Stanley в течение ряда лет не мог брать высокие ноты во многих классических песнях группы, и его заподозрили в том, что во время прощального тура "End Of The Road" он использует вокальные подложки.

В 2015 году басист/вокалист Gene Simmons раскритиковал группы, использующих фонограмму, за то, что они скрывают этот факт, продавая билеты на концерты:

«Я считаю проблемой, когда вы берёте 100 долларов за просмотр живого шоу, а артист использует "минусовки", — сказал Simmons. — Это как ингредиенты в еде. Если первым ингредиентом на этикетке является сахар, это, по крайней мере, честно. Это должно быть на каждом билете: вы платите 100 долларов, и от 30 до 50 процентов шоу — на бэк-треках, а они иногда будут петь, иногда они будут говорить двигать губами под музыку. По крайней мере, это честно. Дело не в минусовках, а в нечестности.

Мы выступаем без синтезирующих устройств, у барабанов нет семплов, ничего нет. Сейчас очень мало групп, которые выступают так: AC/DC, METALLICA, мы. Я даже не могу сказать этого о U2 или о THE [ROLLING] STONES. Очень мало групп, которые не используют бэк-треки».

Sixx выступил с защитой MÖTLEY CRÜE за использование подложек на живых концертах: «Мы использовали эту технологию с 1987 года. Мы используем секвенсоры, субтоны, фоновые вокальные треки, а также бэк-вокалистов. MÖTLEY CRÜE также записали на плёнку то, с чем мы не можем гастролировать, например, партии виолончели в балладах и т. д. Мы любим это и не скрываем этого. Это отличный инструмент для наполнения звучания.»



Did NIKKI SIXX Call Out KISS For Allegedly Using Backing Tracks During Live Concerts?

Certain band out on the road right now putting other bands DOWN and saying that they are a REAL rock band, no background singers,and other old people cranky comments except his lead vocals are on tape.People in glass houses shouldnвЂ™t throw rocks. #GetOffMyLawn #WizardOfOz— вљЎпёЏ xxД±S Д±КћКћД±N вљЎпёЏ (@NikkiSixx) February 13, 2019



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AcDc


16 фев 2019, 14:22		У него наверное кто то из кисов денег занял и не отдал. Кому какое дело до кис, возможно шоу у них и потрясное но музло 98% полный шлак.


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