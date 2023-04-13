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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Kiss

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GENE SIMMONS присел на сцене



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KISS были вынуждены сократить выступление в Манаусе 12 апреля из-за того, что GENE SIMMONS почувствовал себя неважно и отыграл часть выступления сидя на стуле.

#KISStory 12 de Abril de 2023

KISS fechava o MONSTERS TOUR MANAUS, que ainda tinha o Sepultura e Scorpions como atrações; O evento ocorreu na Arena da Amazônia.

Fonte: KISSConcertHistory.com

Posted by KISS Dressed to PLAY on Wednesday, April 12, 2023




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 апр 2023
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timekiller61
Весит он немало, ещё и костюм с сапогами килограмм пятнадцать....

просмотров: 315

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