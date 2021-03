сегодня



PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS



Paul Stanley заявил, что «не видит причин» для создания нового материала KISS до завершения карьеры по окончании прощального тура.



Paul, который продвигает дебютный альбом своего сольного проекта SOUL STATION, в новом интервью для USA Today ответил на вопрос о том, могут ли фэны ожидать что-то новое от KISS до завершения тура "End Of The Road":



«Честно говоря, не вижу причин для этого. По большей части, когда классические группы выпускают новые альбомы, на них смотрят, слушают и выбрасывают, потому что у них нет солидности, они не проверены временем, они не являются чем-то вроде капсулы времени и не привязаны к определённому периоду твоей жизни. Я не одинок в этом. Когда вы видите по телевизору какие-нибудь классические группы или концертное видео, выключите звук, и я совершенно точно определю, когда они играют новую песню, потому что аудитория садится.



Так что для меня странно, что люди хотят, чтобы ты записал новый альбом, но потом они говорят: "Это здорово. А теперь играй свои хиты". Так что, честно говоря, на данный момент в этом нет насущной необходимости. В смене полос на дороге гораздо больше плюсов — я всё ещё иду вперёд. Но что касается записи нового материала KISS, я могу сказать: "Зачем?" Я думал, что "Modern Day Delilah" или "Hell Or Hallelujah" были так же хороши, как и всё, что я написал, и так же хороши, как и всё, что мы записали, но понятно, что это как новое вино. Оно не успело состариться. Так что я лучше не буду пытаться закатить камень на гору».







