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PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS



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Paul Stanley заявил, что «не видит причин» для создания нового материала KISS до завершения карьеры по окончании прощального тура.

Paul, который продвигает дебютный альбом своего сольного проекта SOUL STATION, в новом интервью для USA Today ответил на вопрос о том, могут ли фэны ожидать что-то новое от KISS до завершения тура "End Of The Road":

«Честно говоря, не вижу причин для этого. По большей части, когда классические группы выпускают новые альбомы, на них смотрят, слушают и выбрасывают, потому что у них нет солидности, они не проверены временем, они не являются чем-то вроде капсулы времени и не привязаны к определённому периоду твоей жизни. Я не одинок в этом. Когда вы видите по телевизору какие-нибудь классические группы или концертное видео, выключите звук, и я совершенно точно определю, когда они играют новую песню, потому что аудитория садится.

Так что для меня странно, что люди хотят, чтобы ты записал новый альбом, но потом они говорят: "Это здорово. А теперь играй свои хиты". Так что, честно говоря, на данный момент в этом нет насущной необходимости. В смене полос на дороге гораздо больше плюсов — я всё ещё иду вперёд. Но что касается записи нового материала KISS, я могу сказать: "Зачем?" Я думал, что "Modern Day Delilah" или "Hell Or Hallelujah" были так же хороши, как и всё, что я написал, и так же хороши, как и всё, что мы записали, но понятно, что это как новое вино. Оно не успело состариться. Так что я лучше не буду пытаться закатить камень на гору».

PAUL STANLEY On Possibility Of New KISS Music:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


20 мар 2021, 13:54		Вы могли в начале нулевых побольше альбомов просто наклепать, но вы его сделали только в 2008 и 2012, эх

Tomahawk


20 мар 2021, 14:43		После окончания карьеры Kiss, мировая рок-музыка рухнет.

Санчез


20 мар 2021, 15:24		спорное заявление, есть куча других крутых групп, что того времен, что из 90х и нулевых


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