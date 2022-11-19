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|||| 19 ноя 2022

JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы



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В новом интервью Эндрю Дейли из Metal Castle легендарный хард-рок-вокалист Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE, YNGWIE MALMSTEEN) ответил на вопрос, что он думает о музыкантах, которые используют фонограмму на концертах:

«Я думаю, что этого стало слишком много. Я понимаю, что некоторым группам нужно полагаться на компьютеры, но я старой закалки и считаю, что живая музыка должна быть живой. Люди платят за это деньги. Если вы известны, но выходите на сцену и используете фонограмму, вы действуете нечестно — это пантомима. Это даже не караоке. Я считаю, что это обман людей и обман самого себя. Потому что если ты не можешь выступить вживую, что ж, это и отделяет мужчин от мальчиков. Это выделяет великих среди средних. Любой может скрыть это в студии, но всё это заметно вживую, и если ты не можешь этим заниматься, то уходи со сцены.

Я понимаю, что есть технология, которую некоторые группы используют сегодня, но если вы, например, KISS, то, может быть, вам стоит уйти, пока вы на пике? Разве у вас недостаточно денег для того, чтобы не брать на себя ответственность за то, что вы делаете? Это только разрушает ваше наследие, и для вас будет лучше, если вы просто остановитесь. Я не хочу называть конкретных людей, но они, как известно, использовали фонограмму.
И послушайте, я понимаю, как это сложно, особенно для певцов, потому что им приходится выступать много вечеров подряд. Так что если вы хотите продолжать выступать, может быть, сократите количество концертов, и, возможно, вы не сможете заработать столько денег. Я думаю, что мы должны посмотреть на движущую силу, а затем попытаться понять мотивацию, почему они это делают. Если вы делаете это только ради денег, чтобы иметь возможность выступать пять вечеров вместо трёх, то для меня это недостаточно веская причина. Давайте по три концерта и будьте собой. Или вообще прекратите этим заниматься».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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19 ноя 2022
Red One
Может всем ещё и парики запретишь? ахахах
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19 ноя 2022
WahrandPhain
Разве у вас недостаточно денег для того, чтобы не брать на себя ответственность за то, что вы делаете?

Как может быть достаточно денег? Он что, ебанутый? Или совсем амбиций не имеет?
20 ноя 2022
E
Evil3062
во всяком случае он утер нос последним альбомом многим пердунам и да я в курсе что Петька там правил бал но результат был просто ох...й.

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