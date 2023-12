сегодня



DEE SNIDER не верит, что с KISS покончено



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice Dee Snider'a спросили, верит ли он в то, что прощальный тур KISS "End Of The Road" станет последним выступлением легендарных рокеров. 68-летний вокалист TWISTED SISTER ответил:



«Я фанат KISS с первого дня. Я жил на Лонг-Айленде в округе Нассау. Они были в Квинсе. Я услышал о группе, участники которой были накрашены. У них выходил первый альбом. И я был просто в восторге от них, они назывались KISS.



Мне понравилась их музыка, и у меня было семь их первых альбомов.



Но в идею прощального тура я не особо верю. Люди говорят: "Ты думаешь, это правда?" Я отвечаю: "Вот что я знаю: когда я увижу тела в гробах KISS, я скажу: "Вот теперь они точно закончили. Им конец". Когда они будут лежать в гробах, я скажу: "Хорошая работа"».



По поводу заявления KISS о том, что группа продолжит выступать в виде цифровых аватаров, Snider сказал:



«Боже мой. За что только люди не платят деньги! Они платят деньги, чтобы увидеть аватар Майкла Джексона, [предполагаемого] пeдофила. В Лас-Вегасе шоу "One" — это всё ещё голограмма, и они исполняют все его хиты. И это работает уже много лет. Так что кто знает? Всё может быть».









As a day one Kiss fan I want to congratulate them on their final show, but with all the other false endings…I think I’ll wait until I see bodies in Kiss Coffins to say goodbye. #justsayin





