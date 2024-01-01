1 фев 2024



GENE SIMMONS о первом выступлении KISS



30 января 1973 года KISS дали свой самый первый концерт в клубе Popcorn (The Coventry) в Квинсе, штат Нью-Йорк. Легендарные рокеры отыграли в клубе два сета, собрав около 10 человек.



Сооснователь KISS Gene Simmons рассказал о первом шоу на сайте kissonline.com:



«1973 год был началом. Wicked Lester только закончили работу над своим альбомом для Epic Records. В группе было пять человек, включая Пола [Стэнли] и меня. Хотя у нас был настоящий контракт с крупным лейблом, и хотя мы закончили работу над целым альбомом, мы были подавлены. Это было совсем не тем, что мы себе представляли.



Поэтому мы начали всё сначала. Мы попробовали уволить трёх других участников из Wicked Lester, но некоторые не хотели уходить. Тогда ушли мы сами.



Мы начали с нуля с новой идеей собрать группу, которую до этого никогда не было.



У нас появился менеджер Лу Линет, который руководил JF Murphy And Free Flowing Salt и Diana Marcovitz (или что-то в этом роде)... И когда он услышал новорождённого ребёнка KISS, он решил, что это худшее из того, что он когда-либо слышал. Излишне говорить, что он немедленно ушёл. Так мы остались без менеджера.



Я собрал биографическую подборку, пока работал в Пуэрто-Риканском межведомственном совете помощником директора. У друга Питера [Крисса, барабанщика группы] была типография, и он напечатал наши приглашения.



Но где мы могли бы выступить? У нас не было менеджера. У нас не было агента. У нас никогда их не было.



Я позвонил в заведение под названием Popcorn в Квинсе, штат Нью-Йорк, и по телефону убедил человека на том конце провода пригласить группу, которая вскоре должна была сменить название с Wicked Lester на KISS.



Мы получили приглашение на три вечера — среду, четверг и пятницу — за 150 долларов. Таким было начало».







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