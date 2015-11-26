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Kiss

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1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

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18 янв 2019 : 		 KISS выступят в клубе

1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

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25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"

1 ноя 2018 : 		 ACE FREHLEY выступил с KISS

31 окт 2018 : 		 Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

31 окт 2018 : 		 VINNIE VINCENT исполняет KISS

29 окт 2018 : 		 KISS приедут в Россию летом

22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

17 окт 2018 : 		 BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура

16 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»

2 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»
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Видео с выступления KISS



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KISS первого февраля отыграли второе шоу в рамках прощального турне "End Of The Road":

01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. Say Yeah

05. Heaven's On Fire

06. War Machine

07. Lick It Up

08. 100,000 Years

09. God Of Thunder

10. Cold Gin

11. Psycho Circus

12. I Love It Loud

13. Hide Your Heart

14. Let Me Go, Rock 'N' Roll

15. Love Gun

16. I Was Made For Lovin' You

17. Black Diamond

Encore:

18. Beth

19. Do You Love Me

20. Rock And Roll All Nite



KISS's 'End Of The Road' Tour Hits Portland: Front-Row Video










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