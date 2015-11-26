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Kiss

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Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним



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Гитарист KISS Tommy Thayer в интервью для российского информагентства ТАСС подтвердил, что предстоящий тур "End Of The Road" на самом деле станет для группы последним.

«Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer и я — все мы решили, что пока группа очень хороша и мы делаем лучшие шоу в истории группы, мы продолжаем это делать... И мы захотели уйти, когда находимся в наилучшей форме, и поехать в финальный тур», — объяснил гитарист.

Thayer заявил, что фэны, которые сомневаются в том, что KISS после завершения тура намерены уйти на покой, неправы: «Это не уловка, всё по-настоящему. Это будет последний тур KISS. Выступления в Москве и Санкт-Петербурге станут последними для KISS в России».

На вопрос о том, какие у него планы после завершения тура, Tommy ответил следующее: «Я моложе остальных парней... Может, я всё так же буду заниматься KISS в той или иной форме».

О планах принять участие в других проектах: «Вполне вероятно, что это будет что-то, связанное с музыкой или с индустрией развлечений».

Участники KISS в сентябре этого года объявили о предстоящем прощальном туре — он стартует в Канаде 31 января 2019 года. В Москве концерт состоится 13 июня, а в Санкт-Петербурге — 11-го.



KISS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


7 дек 2018, 00:16		Лучшие


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