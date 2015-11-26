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Духи от KISS появятся до конца года



Шведская фирма Brands For Fans заключила новую сделку с легендарной рок-н-ролльной группой KISS на выпуск будущих продуктов при посредничестве Epic Rights. План заключается в том, чтобы вывести релизы группы на уровень премиум-класса. На сегодняшний день в разработке находятся два продукта, более подробная информация о которых будет раскрыта в ближайшее время. Духи премиум-класса будут доступны в Европе, Японии и Австралии к концу 2020 года.







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