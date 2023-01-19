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Вокалист KISS: «Конец неизбежен»



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В новом интервью изданию American Songwriter фронтмен KISS Paul Stanley рассказал о прощальном туре группы, "End Of The Road", который должен завершиться в конце этого года, спустя пять десятилетий после образования KISS:

«Гастроли — это три часа восторга и 21 час вдали от дома, что, честно говоря, не очень весело. Бывают ночи, когда я ложусь спать и думаю: "Какого чёрта я здесь делаю? Почему я здесь, когда у меня есть семья дома?" Конечно, в этом плюсы и минусы, но ничто не сравнится с тем, что я чувствую на сцене, с той благодарностью, которую я испытываю.

А физические нагрузки, которые я переживаю на сцене, в спортзале я бы не повторил. Если бы вы могли собрать 10 000 или 100 000 человек в спортзале, чтобы они болели за вас, вы бы делали то, что не смогли бы сделать без них, так что полёт над публикой на тросе — это очень круто. Если я попробую сделать это днём, когда там никого нет, я буду в ужасе. Адреналин делает тебя глупым».

Далее Stanley сказал, что конец KISS как гастролирующей единицы неизбежен:

«Есть две неизбежные вещи: смерть и налоги. Как и неизбежен конец нашей концертной деятельности. Хочу ли я увидеть этот день? Нет. Но это необходимо. Пока у нас нет выбора, я бы хотел покончить с этим.

Когда я думаю о том, что всё закончится, я не испытываю счастья. Я буду в экcтaзе, глядя на то, чего мы достигли и что мы сделали, но это конец эпохи. Это также конец огромной части моей жизни.

Я вожу детей в школу, занимаюсь разными делами, но группа занимала важнейшую часть в моей жизни. Связь с аудиторией, выброс адреналина и эмоциональный подъём во время выступления — я не хочу, чтобы это закончилось, но многое должно закончиться. Мне бы хотелось думать, что в лучшей ситуации вы можете контролировать это, и это как раз то, что мы делаем. Если бы мы были в футболках и джинсах, мы могли бы делать это до момента, когда нам исполнится 80 или 90 лет, но не на 20-сантиметровых каблуках и с 18 кг снаряжения».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 янв 2023
WahrandPhain
2030 год, Пол Стенли :
Прощальный тур этого года точно будет последним.
19 янв 2023
gravitgroove
“ А физические нагрузки, которые я переживаю на сцене, в спортзале я бы не повторил. Если бы вы могли собрать 10 000 или 100 000 человек в спортзале, чтобы они болели за вас вы бы делали то, что не смогли бы сделать без них…”

Звонкой монетой. Без этого нет мотивации, понять можно.

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