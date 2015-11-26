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Kiss

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KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года



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Менеджер KISS Doc McGhee поделился соображениями о том, когда состоится последнее шоу KISS:

«Мы должны были закончить в этом году — фактически в июле — но из-за того, что COVID помешал нам проводить гастроли, это отбросило нас на полтора года назад. Так что, похоже, последнее выступление KISS в том виде, в котором вы его знаете, с Gene'ом [Simmons'ом] и Paul'ом [Stanley], состоится в конце следующего года. У нас пока нет определённой даты. Из-за того, что происходит, людям очень трудно договориться о датах, потому что мы даже не знаем, сможем ли мы выступать. Поэтому мы пытаемся наметить сроки. Но это будет в следующем году.

Мы хотим выполнить то, что мы обещали. Ребята хотели играть для всех. Это означало, что мы приедем в ваш город, большой или маленький. Мы не группа с красной ковровой дорожкой, на которую вы должны приехать. Мы всегда были народной группой в том смысле, что армия KISS, которая поддерживала нас все эти годы, находится повсюду, и нам не зазорно выступать и в маленьких городах».

KISS Manager Says Band





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