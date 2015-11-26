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*Новая песня ANETTE OLZON 31
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Kiss

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27 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

24 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников

24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

23 июн 2021 : 		 Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах

21 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»

21 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"

21 июн 2021 : 		 Концертный релиз KISS выйдет на виниле

20 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS: «История KISS — это история дружбы двух людей»

17 июн 2021 : 		 У бывшего клавишника KISS рак

17 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре

16 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»

15 июн 2021 : 		 Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы

15 июн 2021 : 		 Видео с выступления KISS
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|||| сегодня

GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене



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GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене 25 августа в Толедо — видео доступно ниже.

Watch KISS's GENE SIMMONS Celebrate 72nd Birthday Onstage In Toledo











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