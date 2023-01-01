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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Kiss

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6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»

21 июн 2023 : 		 Видео с выступления KISS

19 июн 2023 : 		 Мультикамерная съемка KISS

18 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно

17 июн 2023 : 		 Басист KISS — о влиянии на общество

8 июн 2023 : 		 Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»
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|||| 6 сен 2023

Видео с выступления KISS



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Видео с выступления KISS, которое состоялось первого сентября на Crandon International Raceway, доступно для просмотра ниже.

KISS Perform вЂњDetroit Rock CityвЂќ, вЂњGod Of ThunderвЂќ In Crandon; Fan-Filmed Video Streaming




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