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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 113
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
*Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово 25
*BATUSHKA остались без вокалиста 24
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Kiss

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29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"

1 ноя 2018 : 		 ACE FREHLEY выступил с KISS

31 окт 2018 : 		 Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

31 окт 2018 : 		 VINNIE VINCENT исполняет KISS

29 окт 2018 : 		 KISS приедут в Россию летом

22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

17 окт 2018 : 		 BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура

16 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»

2 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»

27 сен 2018 : 		 Трибьют KISS будет переиздан

25 сен 2018 : 		 KISS едут в прощальный тур

19 сен 2018 : 		 KISS выступят в финале "America's Got Talent"

8 авг 2018 : 		 Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"

7 авг 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления KISS

26 июл 2018 : 		 Оригинальный барабанщик KISS выступил с ROB ZOMBIE

25 июл 2018 : 		 Карточки KISS выйдут осенью
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|||| 29 дек 2018

Концертное видео KISS



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Eagle Rock Entertainment опубликовали концертное видео KISS на композицию "Love Gun", съемки которого проходили в рамках KISS Rocks Vegas.

KISS вЂ“ вЂњLove GunвЂќ Video Streaming From KISS Rocks Vegas












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

assassin


29 дек 2018, 22:58		Им по 70. А всякие нувороши топят за рэп и хоронят металл.


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