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Kiss

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KISS выпускают запись MARK ST. JOHN



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Седьмого апреля KISS продолжат серию "Off The Soundboard", в рамках которой будет выпущена единственная известная запись с гитаристом MARK'ом ST. JOHN'ом "Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984".

Трек-лист:

01. Detroit Rock City
02. Cold Gin
03. Creatures Of The Night
04. Fits Like A Glove
05. Heaven's On Fire
06. Guitar Solo
07. Under the Gun
08. War Machine
09. Drum Solo
10. Young and Wasted (incomplete)
11. Bass Solo
12. I Love It Loud
13. I Still Love You
14. Love Gun
15. Black Diamond
16. Oh! Susanna
17. Lick It Up
18. Rock And Roll All Nite (incomplete)




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