KISS выпускают запись MARK ST. JOHN



Седьмого апреля KISS продолжат серию "Off The Soundboard", в рамках которой будет выпущена единственная известная запись с гитаристом MARK'ом ST. JOHN'ом "Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984".



Трек-лист:



01. Detroit Rock City

02. Cold Gin

03. Creatures Of The Night

04. Fits Like A Glove

05. Heaven's On Fire

06. Guitar Solo

07. Under the Gun

08. War Machine

09. Drum Solo

10. Young and Wasted (incomplete)

11. Bass Solo

12. I Love It Loud

13. I Still Love You

14. Love Gun

15. Black Diamond

16. Oh! Susanna

17. Lick It Up

18. Rock And Roll All Nite (incomplete)







