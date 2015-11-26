Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 54
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 40
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 33
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 30
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 24
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

28 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS

23 янв 2019 : 		 Участники KISS о шатдауне

18 янв 2019 : 		 KISS выступят в клубе

1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"

1 ноя 2018 : 		 ACE FREHLEY выступил с KISS

31 окт 2018 : 		 Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

31 окт 2018 : 		 VINNIE VINCENT исполняет KISS

29 окт 2018 : 		 KISS приедут в Россию летом

22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

17 окт 2018 : 		 BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео с выступления KISS



*
zoom
*
* *
4 февраля KISS выступили на Spokane Arena в Spokane, Washington. Видео с этого концерта доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Detroit Rock City
02. Shout It Out Loud
03. Deuce
04. Say Yeah
05. Heaven's On Fire
06. War Machine
07. Lick It Up
08. 100,000 Years
09. God Of Thunder
10. Cold Gin
11. Psycho Circus
12. I Love It Loud
13. Hide Your Heart
14. Let Me Go, Rock 'N' Roll
15. Love Gun
16. I Was Made For Lovin' You
17. Black Diamond

Бис:

18. Beth
19. Do You Love Me
20. Rock And Roll All Nite



KISS


















Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 687

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Frogleap Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом