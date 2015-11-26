сегодня



Видео с выступления KISS



4 февраля KISS выступили на Spokane Arena в Spokane, Washington. Видео с этого концерта доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. Say Yeah

05. Heaven's On Fire

06. War Machine

07. Lick It Up

08. 100,000 Years

09. God Of Thunder

10. Cold Gin

11. Psycho Circus

12. I Love It Loud

13. Hide Your Heart

14. Let Me Go, Rock 'N' Roll

15. Love Gun

16. I Was Made For Lovin' You

17. Black Diamond



Бис:



18. Beth

19. Do You Love Me

20. Rock And Roll All Nite











































+1 -0









просмотров: 687

