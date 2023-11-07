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DAVID ELLEFSON о концерте KISS



DAVID ELLEFSON поделился впечатлениями от посещённого концерта KISS:



«Я хожу на концерты KISS, чтобы вспомнить, зачем я сам даю концерты. Давайте признаем, что в жизни у каждого из нас есть свои вдохновители, и они, безусловно, были и у меня. За свою карьеру я дал немало концертов с участием KISS, но внутри меня всегда живёт тот фанбой, который помнит, как много лет назад они вдохновили меня взять в руки бас-гитару и осуществить свою собственную мечту.



Сейчас, когда я сам живу жизнью рок-звезды, наблюдая за работой KISS за кулисами, я могу сказать, что они по-настоящему вкладывают время в работу и заставляют каждого фаната чувствовать себя особенным, неустанно выступая на высшем уровне из вечера в вечер. Вот это и есть вдохновение!



На протяжении всего пути они были для меня лишь непревзойдёнными профессионалами, настоящими джентльменами и добрыми друзьями. Я рад, что они достойно завершают свой путь, и не менее рад, что мне удалось ещё раз развлечься и вдохновиться их выступлением в рамках тура "End Of The Road". Спасибо моим друзьям, которые пригласили меня, и всем, кто был в KISS Kamp, за их радушный приём!»







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