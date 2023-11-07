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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Kiss

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DAVID ELLEFSON о концерте KISS



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DAVID ELLEFSON поделился впечатлениями от посещённого концерта KISS:

«Я хожу на концерты KISS, чтобы вспомнить, зачем я сам даю концерты. Давайте признаем, что в жизни у каждого из нас есть свои вдохновители, и они, безусловно, были и у меня. За свою карьеру я дал немало концертов с участием KISS, но внутри меня всегда живёт тот фанбой, который помнит, как много лет назад они вдохновили меня взять в руки бас-гитару и осуществить свою собственную мечту.

Сейчас, когда я сам живу жизнью рок-звезды, наблюдая за работой KISS за кулисами, я могу сказать, что они по-настоящему вкладывают время в работу и заставляют каждого фаната чувствовать себя особенным, неустанно выступая на высшем уровне из вечера в вечер. Вот это и есть вдохновение!

На протяжении всего пути они были для меня лишь непревзойдёнными профессионалами, настоящими джентльменами и добрыми друзьями. Я рад, что они достойно завершают свой путь, и не менее рад, что мне удалось ещё раз развлечься и вдохновиться их выступлением в рамках тура "End Of The Road". Спасибо моим друзьям, которые пригласили меня, и всем, кто был в KISS Kamp, за их радушный приём!»

DAVID ELLEFSON In Praise Of KISS And End Of The Road Farewell Tour -




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7 ноя 2023
Saint Portnoy
И ни слова о том, как он играл в Megadeth в 2010м году? Странно....

просмотров: 314

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