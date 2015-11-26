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Kiss

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23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

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1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

24 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников

24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

23 июн 2021 : 		 Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах

21 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»

21 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"

21 июн 2021 : 		 Концертный релиз KISS выйдет на виниле

20 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS: «История KISS — это история дружбы двух людей»

17 июн 2021 : 		 У бывшего клавишника KISS рак

17 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре

16 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»

15 июн 2021 : 		 Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы

15 июн 2021 : 		 Видео с выступления KISS

9 июн 2021 : 		 VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS

4 июн 2021 : 		 Вокалист KISS — о байопике
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|||| 23 авг 2021

Видео с выступления KISS



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Видео с выступления KISS, состоявшегося 21 августа в Hard Rock Live, Etess Arena, Atlantic City, New Jersey, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. Deuce

04. War Machine

05. Heaven's On Fire

06. I Love It Loud

07. Lick It Up

08. Calling Dr. Love

09. Say Yeah

10. Cold Gin

11. Guitar Solo

12. Tears Are Falling

13. Psycho Circus

14. Drum Solo

15. 100,000 Years

16. Bass Solo

17. God Of Thunder

18. Love Gun

19. I Was Made For Lovin' You

20. Black Diamond

Encore:

21. Beth

22. Do You Love Me

23. Rock And Roll All Nite

Watch KISS Perform In Atlantic City



































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