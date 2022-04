сегодня



Новый концертный релиз KISS выйдет летом



KISS продолжат серию "Off The Soundboard" десятого июня выпуском "Off The Soundboard: Live At Donington 1996". Основой стала запись выступления в рамках фестиваля Monsters Of Rock в Donington Park, Англия, 17 августа 1996 года. Релиз будет доступен в цифровом варианте, на тройном виниле (обычный чёрный и лимитированный красный) и двойном CD.



Трек-лист:



LP 1:

A1. Deuce

A2. King Of The Night Time World

A3. Do You Love Me?

A4. Calling Dr. Love

B1. Cold Gin

B2. Let Me Go, Rock 'N' Roll

B3. Shout It Out Loud



LP 2:

C1. Watchin' You

C2. Firehouse

C3. Shock Me/Guitar Solo

D1.. Strutter

D2. God of Thunder



LP 3:

E1. Love Gun

E2. 100,000 Years

E3. Black Diamond

D1. Detroit Rock City

D2. Rock And Roll All Nite



