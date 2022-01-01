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Kiss

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Новый концертный релиз KISS выйдет летом



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KISS продолжат серию "Off The Soundboard" десятого июня выпуском "Off The Soundboard: Live At Donington 1996". Основой стала запись выступления в рамках фестиваля Monsters Of Rock в Donington Park, Англия, 17 августа 1996 года. Релиз будет доступен в цифровом варианте, на тройном виниле (обычный чёрный и лимитированный красный) и двойном CD.

Трек-лист:

LP 1:
A1. Deuce
A2. King Of The Night Time World
A3. Do You Love Me?
A4. Calling Dr. Love
B1. Cold Gin
B2. Let Me Go, Rock 'N' Roll
B3. Shout It Out Loud

LP 2:
C1. Watchin' You
C2. Firehouse
C3. Shock Me/Guitar Solo
D1.. Strutter
D2. God of Thunder

LP 3:
E1. Love Gun
E2. 100,000 Years
E3. Black Diamond
D1. Detroit Rock City
D2. Rock And Roll All Nite

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KISS To Release





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