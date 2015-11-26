Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 142
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 56
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 38
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 35
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 25
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

21 май 2020 : 		 Гитарист KISS продает дом

19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне

27 апр 2020 : 		 Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»

19 апр 2020 : 		 Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ

11 апр 2020 : 		 KISS выпустили специальную футболку

10 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

10 апр 2020 : 		 Бывший гитарист KISS побирается

7 апр 2020 : 		 Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной

26 мар 2020 : 		 TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS

16 мар 2020 : 		 Сотрудничество KISS и MARVEL

13 мар 2020 : 		 KISS перенесли часть концертов

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления KISS

10 мар 2020 : 		 KISS отменили встречи с поклонниками из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 Вокалист KISS почтил память Коби Брайанта

3 мар 2020 : 		 KISS откроют казино

25 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY сказал, что KISS могут «однозначно» продолжать без него и GENE'a SIMMONS'a

21 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

19 фев 2020 : 		 Менеджер KISS о финальном концерте: «Может, позовём всех»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый коллекционный товар от KISS



*
zoom
*
* *
С января следующего года будет доступен специальный KISS Alive! Road Case — тираж новинки составит 3 000 копий.

KISS Alive! Road Case On Tour Series Collectible Available



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 368

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом