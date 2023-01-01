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*Новое видео METALLICA 76
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*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
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*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 8
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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Kiss

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8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»

22 дек 2022 : 		 Концертное видео KISS 1973 года

19 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы

16 ноя 2022 : 		 Gene знает, как закончат KISS

1 ноя 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

26 окт 2022 : 		 Видео с круиза KISS

25 окт 2022 : 		 Приватное шоу KISS

19 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a

11 окт 2022 : 		 Концертное видео KISS

16 сен 2022 : 		 Концертное видео KISS

8 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Ничто не сравнится с участием в KISS»

31 авг 2022 : 		 Юбилейное издание KISS выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY не хочет записывать новую музыку KISS, чтобы не разочароваться

15 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Когда состоится последнее шоу KISS, оно должно стать действительно последним»

10 авг 2022 : 		 Видео KISS 1987 года

10 авг 2022 : 		 Где сольник гитариста KISS?
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|||| сегодня

POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS



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POSTMODERN JUKEBOX представили видео на собственное прочтение хита KISS "I Was Made For Lovin' You".

KISS Hit




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