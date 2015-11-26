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Kiss

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16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

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13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

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7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

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14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

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7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS
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Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»



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В рамках недавней беседы с "Talking With Mark Strigl" вокалист KISS Paul Stanley ответил на вопрос, поедет ли какая-то из его групп в тур в этом году:

«Я оптимистично настроен, потому что думаю, что большие команды, собирающие стадионы, ещё далеки от того, чтобы всё случилось. KISS возобновят тур как только будет возможность, пока всё на паузе. Много людей, купивших билеты на концерты, которые были перенесены, но они будут перенесены вновь, потому что проведение их всё ещё не безопасно, и промоутеры не могут обладать уверенностью в этом отношении. Так что причин, почему это не случится, достаточно. Однако то, что SOUL STATION могут отыграть в небольших залах, выглядит куда более реальной. Так что почему бы ей не воспользоваться? Ну да скрестим пальцы, я-то готов».

KISS





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