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Вокалист KISS : «До больших концертов ещё далеко»



В рамках недавней беседы с "Talking With Mark Strigl" вокалист KISS Paul Stanley ответил на вопрос, поедет ли какая-то из его групп в тур в этом году:



«Я оптимистично настроен, потому что думаю, что большие команды, собирающие стадионы, ещё далеки от того, чтобы всё случилось. KISS возобновят тур как только будет возможность, пока всё на паузе. Много людей, купивших билеты на концерты, которые были перенесены, но они будут перенесены вновь, потому что проведение их всё ещё не безопасно, и промоутеры не могут обладать уверенностью в этом отношении. Так что причин, почему это не случится, достаточно. Однако то, что SOUL STATION могут отыграть в небольших залах, выглядит куда более реальной. Так что почему бы ей не воспользоваться? Ну да скрестим пальцы, я-то готов».







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