1 ноя 2021



KISS не сыграют в Лас-Вегасе



Стало известно, что намеченная на зиму серия концертов KISS в Лас-Вегасе не состоится. По сообщению John'a Katsilometes'a, слабые продажи билетов стали основной причиной отмены 12 концертов, запланированных на следующие даты:



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