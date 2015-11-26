Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 77
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 56
*Новое видео ARCH ENEMY 55
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 49
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 40
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19

31 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS

28 авг 2021 : 		 KISS собирают средства для CREW NATION

27 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT
Показать далее
| - |

|||| 1 ноя 2021

KISS не сыграют в Лас-Вегасе



*
zoom
*
* *
Стало известно, что намеченная на зиму серия концертов KISS в Лас-Вегасе не состоится. По сообщению John'a Katsilometes'a, слабые продажи билетов стали основной причиной отмены 12 концертов, запланированных на следующие даты:

Декабрь 2021: 29, 31
Январь 2022: 1, 19, 21, 22, 26, 28, 29
Февраль 2022: 2, 4, 5

KISS




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


1 ноя 2021, 17:48		Они обещали провести последний прям последний концерт в детройте, в каком то клубе или где и окончательно распадутся. Если и это выступление отменят, группа не расподется типа?)))))

CosmicBear


1 ноя 2021, 18:23		Слабые продажи? Это насколько слабые? Настолько, что позволяют Джайну Симмонесу купить в следующем месяце только 3 новых дома вместо 4-х?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 913

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом