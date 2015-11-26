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KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH



KISS сообщили, что запланировали летний этап своего тура "End Of The Road" по США. В качестве поддержки выступит вокалист VAN HALEN David Lee Roth. Тур начнётся 18 августа 2021 года в Мэнсфилде, штат Массачуссетс, и завершится 6 октября в Лафайетт, штат Луизиана.











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