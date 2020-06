сегодня



Винил от KISS



KISS выпустят специальное издание на 500 цветных винилах своего первого сборника лучших песен, Double Platinum, в оригинале выпущенного второго апреля 1978 года:



Side 1



"Strutter '78"

"Do You Love Me?"

"Hard Luck Woman" (Remix)

"Calling Dr. Love" (Remix)

"Let Me Go, Rock 'N' Roll"



Side 2



"Love Gun"

"God Of Thunder"

"Firehouse" (Remix)

"Hotter Than Hell"

"I Want You"



Side 3



"Deuce" (Remix)

"100,000 Years" (Remix)

"Detroit Rock City" (Remix)

"Rock Bottom (Intro)/She" (Remix)

"Rock And Roll All Nite"



Side 4



"Beth"

"Makin' Love"

"C'mon And Love Me" (Remix)

"Cold Gin"

"Black Diamond" (Remix)

Tracklisting:





