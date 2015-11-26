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Kiss

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Винил от KISS



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KISS выпустят специальное издание на 500 цветных винилах своего первого сборника лучших песен, Double Platinum, в оригинале выпущенного второго апреля 1978 года:

Side 1

"Strutter '78"
"Do You Love Me?"
"Hard Luck Woman" (Remix)
"Calling Dr. Love" (Remix)
"Let Me Go, Rock 'N' Roll"

Side 2 

"Love Gun"
"God Of Thunder"
"Firehouse" (Remix)
"Hotter Than Hell"
"I Want You"

Side 3

"Deuce" (Remix)
"100,000 Years" (Remix)
"Detroit Rock City" (Remix)
"Rock Bottom (Intro)/She" (Remix)
"Rock And Roll All Nite"

Side 4

"Beth"
"Makin' Love"
"C'mon And Love Me" (Remix)
"Cold Gin"
"Black Diamond" (Remix)

KISS Announce Double Platinum Collection Tracklisting:



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