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Kiss

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19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

24 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников

24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

23 июн 2021 : 		 Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах

21 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»
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Фрагмент нового релиза KISS



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KISS отметят 45-летие с момента выхода альбома "Destroyer" выпуском обновлённой версии, получившей название "KISS – Destroyer 45th", которая будет доступна в нескольких вариантах винила, на двойном CD или в виде делюкс-бокс-сета из 4CD и Blu-ray.

CD 1 включает оригинальный альбом с новым миксом от Abbey Road Mastering, CD 2 содержит 15 демо из личных коллекций Paul'a Stanley и Gene'a Simmons'a — девять ранее были недоступны. CD 3 будет содержать студийные ауттейки, альтернативные миксы и сингловые варианты, включая новый микс "Beth (Acoustic Mix)", а CD 4 будет содержать запись выступления в L'Olympia 22 мая 1976 года. Для Blu-ray Steven Wilson создал первый Dolby Atmos и 5.1 surround mix оригинального альбома и двух бонус-треков "Beth (Acoustic Mix)" и "Sweet Pain (Original Guitar Solo)". Кроме того, бокс Super Deluxe содержит экстравагантный набор коллекционных памятных вещей и предметов эпохи KISS, включая полное воссоздание оригинального набора KISS Army Kit с оригинальной папкой и следующими предметами:

* KISS Army newsletter Volume 1 - No 2 announcing "Destroyer"

* 2x 8"x10" "Destroyer" Press Photos

* Discography Sheet

* Gene, Paul, Ace & Peter Bio Sheet

* KISS Army Member Certificate

* KISS Army Membership Card

Also included in the Super Deluxe set:

* KISS logo Iron-on

* KISS Army Sticker

* "Detroit Rock City" Bumper Sticker

* "Destroyer" Cover Sticker

* 11"x17" KISS on Westminster Bridge UK Poster

* 4 brand new 8"x10" Band Member Photos

* 8"x12" "Destroyer" Foil Flyer

* 8"x12" "Destroyer" Canadian Flyer (super rare)

* 4x Band Member Trading Cards (newly created for this boxset)

* 16"x24" KISS Over New York Skyline Poster

* 16"x24" KISS Halloween 1976 Concert Poster

* 2x 9"x12" "Destroyer" Tour Stage Blueprints on Transparent Vellum (never been seen before)

* 16-page "Destroyer" 1976 Tour Program

* Gotham Rock City News Volume 1 Newspaper that is a track-by-track interview with all 4 band members, Bob Ezrin and crew

* 68-page hardcover book with extensive liner notes by Paul Elliott and Ken Sharp featuring interviews from Gene, Paul, Ace, Peter, then-manager Bill Aucoin, album producer Bob Ezrin, and many more about the album's writing and production process, U.S. and European tours, photo shoots, promotional stories, band member memories from their TV appearance on "The Paul Lynde Halloween Special", and an intoxicating amount of unreleased photos and imagery

Трек-лист делюкс-версии:

Disc One:

Destroyer: Original Album Remastered

01. Detroit Rock City

02. King Of The Night Time World

03. God Of Thunder

04. Great Expectations

05. Flaming Youth

06. Sweet Pain

07. Shout It Out Loud

08. Beth

09. Do You Love Me?

Disc Two

"Destroyer"-Era Demos

Paul Stanley demos

01. Doncha Hesitate

02. God Of Thunder And Rock And Roll

03. It's The Fire*

04. Detroit Rock City*

05. Love Is Alright*

Gene Simmons demos

06. Bad, Bad Lovin'

07. Man Of A Thousand Faces

08. I Don't Want No Romance*

09. Burnin' Up With Fever*

10. Rock N' Rolls Royce*

11. Mad Dog

12. Night Boy*

13. Star*

14. Howlin' For Your Love*

15. True Confessions

Disc Three

Destroyer: Outtakes, Alternate Versions / Mixes, Single Edits

01. Beth (Acoustic Mix)*

02. Shout It Out Loud (Single Edit)

03. Flaming Youth (Single Edit)

04. Detroit Rock City (Single Edit)

05. Shout It Out Loud (Mono Single Edit)

06. Flaming Youth (Mono Single Edit)

07. Detroit Rock City (Mono Single Edit)

08. Beth (Mono)

09. King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)*

10. Do You Love Me? (Mono Instrumental)*

11. God Of Thunder (Early Instrumental Mix)*

12. Ain't None Of Your Business (Instrumental)*

13. Detroit Rock City (Instrumental)*

14. King Of The Night Time World (Alternate Mix)*

15. Great Expectations (Early Version)*

16. Flaming Youth (Early Version)*

17. Do You Love Me? (Early Version)*

18. Shout It Out Loud (Alternate Mix)*

19. Ain't None Of Your Business (Outtake)*

20. Beth (Take 6 – Instrumental)*

21. Beth (Instrumental)*

22. Do You Love Me? (Alternate Mix)*

Disc Four

Live In Paris - L'Olympia - May 22, 1976*

01. Deuce

02. Strutter

03. Flaming Youth

04. Hotter Than Hell

05. Firehouse

06. She / Ace Frehley Guitar Solo

07. Nothin' To Lose

08. Shout It Out Loud / Gene Simmons Bass Solo

09. 100,000 Years / Peter Criss Drum Solo

10. Black Diamond

11. Detroit Rock City

12. Rock And Roll All Nite

Blu-ray audio:

"Destroyer": *Dolby Atmos 48kHz 24-bit, *Dolby True HD 5.1 96kHz 24-bit,

DTS-HD Master Audio 5.1 96kHz 24-bit, PCM Stereo 96kHz 24-bit

01. Detroit Rock City

02. King Of The Night Time World

03. God Of Thunder

04. Great Expectations

05. Flaming Youth

06. Sweet Pain

07. Shout It Out Loud

08. Beth

09. Do You Love Me?

Bonus Tracks:

10. Beth (Acoustic)

11. Sweet Pain (Original Guitar Solo)

* Previously unreleased

Deluxe Edition 2CD track listing:

Disc One

"Destroyer": Original Album Remastered

01. Detroit Rock City

02. King Of The Night Time World

03. God Of Thunder

04. Great Expectations

05. Flaming Youth

06. Sweet Pain

07. Shout It Out Loud

08. Beth

09. Do You Love Me?

Disc Two

Paul Stanley demos

01. God Of Thunder And Rock And Roll

02. Detroit Rock City*

03. Love Is Alright*

Gene Simmons demos

04. I Don't Want No Romance*

05. Rock N' Rolls Royce*

06. Star*

Rarities

07. Beth (Acoustic Mix)*

08. Shout It Out Loud (Mono Single Edit)

09. King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)*

10. Detroit Rock City (Instrumental)*

11. Flaming Youth (Early Version)*

12. Shout It Out Loud (Alternate Mix)*

Live In Paris - L'Olympia - May 22, 1976*

13. Deuce

14. Strutter

15. Flaming Youth

16. Hotter Than Hell

*Previously Unreleased

Deluxe Edition 2LP track listing:

LP One

"Destroyer": Original Album Remastered

Side One

01. Detroit Rock City

02. King Of The Night Time World

03. God Of Thunder

04. Great Expectations

Side Two

01. Flaming Youth

02. Sweet Pain

03. Shout It Out Loud

04. Beth

05. Do You Love Me?

LP Two

Side Three

Paul Stanley demos

01. God Of Thunder And Rock And Roll

02. Detroit Rock City*

03. Love Is Alright*

Gene Simmons demos

04. I Don't Want No Romance*

05. Rock N' Rolls Royce*

06. Star*

Side Four

Rarities

01. Beth (Acoustic Mix)*

02. Shout It Out Loud (Mono Single Edit)

03. King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)*

04. Detroit Rock City (Instrumental)*

05. Flaming Youth (Early Version)*

06. Shout It Out Loud (Alternate Mix)*

*Previously Unreleased

Dolby Atmos - streaming

"Destroyer": *Dolby Atmos 48kHz 24-bit

01. Detroit Rock City

02. King Of The Night Time World

03. God Of Thunder

04. Great Expectations

05. Flaming Youth

06. Sweet Pain

07. Shout It Out Loud

08. Beth

09. Do You Love Me?

Bonus Tracks:

10. Beth (Acoustic Mix)

11. Sweet Pain (Original Guitar Solo)

* Previously unreleased

Фрагмент из этого релиза, Beth (Acoustic Mix), доступен ниже.

KISS Shares Previously Unreleased








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