9 мар 2024



Бокс-сет KISS выйдет весной



26 апреля KISS в честь сорокалетия альбома Creatures Of The Night на девяти винилах выпустят делюкс-версию этого альбома — всего в издание войдет 103 трека, 756 из которых на виниле ранее не были доступны.



CREATURES OF THE NIGHT

Original Album Remastered



LP ONE – SIDE A:

1. Creatures Of The Night

2. Saint And Sinner

3. Keep Me Comin’

4. Rock And Roll Hell

5. Danger



LP ONE – SIDE B:

1. I Love It Loud

2. I Still Love You

3. Killer

4. War Machine



PRODUCED BY MICHAEL JAMES JACKSON, PAUL STANLEY & GENE SIMMONS



DEMOS, RARITIES, OUTTAKES



LP TWO – SIDE C:

1. I’m A Legend Tonight

2. Down On Your Knees

3. Nowhere To Run

4. Partners In Crime



LP TWO – SIDE D:

1. Deadly Weapon (Penny Lane Demo)

2. Feel Like Heaven (Penny Lane Demo)

3. Nowhere To Run (Penny Lane Demo)

4. Deadly Weapon (Original Demo)



LP THREE – SIDE E:

1. Feel Like Heaven (Original Demo)

2. Nowhere To Run (Take 11 – Instrumental)

3. Tell It To A Fool (Take 4 – Drums & Bass Instrumental)

4. Chrome Goes Into Motion (Take 2 – Drums & Bass Instrumental)



LP THREE – SIDE F:

1. I’m A Legend Tonight (Mix 4 – Instrumental & Background Vocals)

2. Don’t Leave Me Lonely (Take 8 – Drums & Guitar Instrumental)

3. Something Seems To Happen At Night (Gene Simmons Demo)

4. It’s Gonna Be Alright (Gene Simmons Demo)

5. Legends Never Die (Gene Simmons Demo)



LP FOUR – SIDE G:

1. It’s My Life (Gene Simmons Demo)

2. Not For The Innocent (Demo)

3. I Still Love You (Take 1)

4. I Still Love You (Take 2)



LP FOUR – SIDE H:

1. Saint And Sinner (Take 1)

2. Saint And Sinner (Take 2 – False Start)

3. Saint And Sinner (Take 3)

4. Betrayed (Outtake)



LP FIVE – SIDE I:

1. Creatures Of The Night (Alternate Mix 19)

2. Partners In Crime (Alternate Mix 16B)

3. I Love It Loud (Alternate Mix 21)

4. War Machine (Full-Length Version – Mix 11)



LP FIVE – SIDE J:

1. Rock And Roll Hell (Take 2 – 9/10/1982)

2. Rock And Roll Hell (Take 1 – Incomplete – 9/15/1982)

3. Rock And Roll Hell (Take 2 – 9/15/1982)

4. I Love It Loud (Single Edit)

5. Creatures Of The Night (1985 Remix)



CREATURES TOUR LIVE ‘82/’83



LP SIX – SIDE K:

1. Creatures Of The Night (Rockford, Illinois)

2. Strutter (Sioux City, Iowa)

3. Calling Dr. Love (Sioux City, Iowa)

4. Firehouse (Sioux City, Iowa)

5. I Love It Loud (Rockford, Illinois)



LP SIX – SIDE L:

1. Cold Gin (Sioux City, Iowa)

2. Keep Me Comin’ (Sioux City, Iowa)

3. War Machine (Sioux City, Iowa)

4. I Want You (Houston, Texas)



LP SEVEN – SIDE M:

1. Rock And Roll Hell (Rockford, Illinois)

2. I Still Love You (Sioux City, Iowa)

3. Shout It Out Loud (Sioux City, Iowa)

4. Gene’s Bass Solo (Sioux City, Iowa)



LP SEVEN – SIDE N:

1. God Of Thunder / Eric’s Drum Solo (Rockford, Illinois)

2. Paul’s Love Gun Rap (Rockford, Illinois)

3. Love Gun (Rockford, Illinois)

4. Paul’s Guitar Solo (Rockford, Illinois)



LP EIGHT – SIDE O:

1. Black Diamond (Houston, Texas)

2. Detroit Rock City (Houston, Texas)

3. Rock And Roll All Nite (Houston, Texas)



BONUS LIVE PERFORMANCES



LP EIGHT – SIDE P:

1. Rock And Roll Hell (Sioux City, Iowa)

2. I Want You (Rockford, Illinois)

3. King Of The Night Time World (Pine Bluff, Arkansas)

4. Cold Gin (Houston, Texas)



LP NINE – SIDE Q:

1. I Still Love You (Houston, Texas)

2. Strutter (Houston, Texas)



BONUS CREATURES TOUR SOUND EFFECTS

3. Tank Start Of Show

4. Turbine

5. Firehouse Siren

6. Drum and Ending Tank

7. Bass Solo Wind and Gargolyes

8. Bells

9. Flames



LP NINE – SIDE R:

No Music – First-ever Band Photo Silkscreen Image



BLU-RAY AUDIO:

CREATURES OF THE NIGHT

48kHz 24-bit Dolby Atmos / 48kHz 24-bit Dolby TrueHD 5.1 Surround / 96kHz 24-bit High-

Resolution PCM Stereo

1. Creatures Of The Night

2. Saint And Sinner

3. Keep Me Comin’

4. Rock And Roll Hell

5. Danger

6. I Love It Loud

7. I Still Love You

8. Killer

9. War Machine







