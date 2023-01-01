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GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»



В рамках недавней беседы с Linea Rock GENE SIMMONS рассказал о том, есть ли шансы, что на финальных концертах выступят Ace Frehley и Peter Criss:



«Фанаты — старые, возрастные фанаты — которые были с нами 50 лет, пусть они и состарились с нами, но кое-кто из них хочет увидеть Ace'a и Peter'a. Более молодые фанаты никогда не видели их и не в курсе о них. Но старые фанаты интересуются Асе'ом и Peter'ом. Я несколько раз спрашивал у них: "Не хотите ли вы выйти на бис? Не хотите ли вы выступить на концертах?" И они оба ответили "нет". Так что я не знаю, что ещё сказать по этому поводу... Но мы всегда с радостью ждём их. Однако есть много других знаменитостей, суперзвёзд, которые хотят выйти на сцену и сыграть песню. Однако пока мы сомневаемся в таком развитии событий. Может быть, лучше всего закончить так, как мы начали: четыре парня с гитарами. Никаких клавишных, никаких синтезаторов — ничего. Просто играть».







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