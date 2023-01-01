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Kiss

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Басист KISS не против сыграть в Вегасе



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В рамках недавней беседы с Las Vegas Review-Journal Gene Simmons ответил на вопрос о том, не рассматривала ли группа выступление в Вегасе, несмотря на отмену серии концертов в Zappos Theater:

«На самом деле я не знаю, потому что мы были буквально атакованы разными людьми, где бы мы ни были. Я к тому, что каждый парень, который помыл мою собаку или сделал мне химчистку, выпрашивает у меня билеты для всей своей семьи, в трёх поколениях. Вегас? Не знаю, было бы здорово выступить в Вегасе. Но я ничего на этот счёт не не знаю».




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